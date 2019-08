Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care ar fi postat pe internet un videoclip care instiga la ura si discriminare impotriva femeilor, videoclip cu peste 17 milioane de vizualizari, este urmarit penal de procurorii de la Parchetul Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti. El a fost dus la parchet in urma unei perchezitii facute,…

- Adrian Mihai Petrache a absolvit in aceasta vara Colegiul National "Gheorghe Lazar" din Bucuresti si a reusit sa ia nota 9,13 la exmenul de Bacalureat. Reactia adolescentului a devenit instantaneu virala pe Facebook: "Sunt primul om din familia mea care a dat si a luat BAC-ul si l-am luat…

- Un barbat din Bucuresti, suparat ca a pierdut la jocurile de noroc, a lovit mai multe persoane, una fiind transportata la spital. Agresorul a fost prins de politistii locali, care au folosit spray lacrimogen.

- Un barbat din Capitala a fost retinut, pentru 24 de ore, de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, sub acuzatia de trafic de droguri. Potrivit DIICOT, incepand cu luna aprilie 2018, inculpatul M.M.A a comercializat droguri de mare risc, in special…

- Un barbat de 60 de ani din Targoviște a fost operat cu succes la Oradea, pentru o tumora in zona gurii și a gatului care nu a putut fi indepartata la intervenția anterioara. Operația unica a fost realizata de o echipa de medici la Spitalul Pelican. In 2017, barbatul a acuzat dureri in gat și s-a tratat…

- Tragedie in Capitala! Un barbat a murit inecat in aceasta dimineața in raul Dambovița. Incidentul a avut loc in zona caminelor din Regie. Victima a sarit in apa ca sa salveze un minor.

- Aclamate internațional, fotografiile cu biserici bucureștene, semnate de Anton Laub, au ajuns și la București. Expoziția de la Palatul Șuțu nu e despre religie. Nu e despre comunism. E despre absurdul romanesc, pe langa care trecem zilnic, facandu-ne sau nu cruce. Istoria in imagini a bisericilor bucureștene…

- Un batran in varsta de 83 de ani, din Bucuresti, este cautat cu disperare de familie, dupa ce a disparut fara urma, in urma cu aproape o saptamana. Batranul locuieste in cartierul Bucurestii Noi, in zona parcului Bazilescu. Stanciu Scarlet a plecat de acasa pe 20 mai 2019, in jurul orei 10.30, iar de…