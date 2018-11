Bărbat găsit mort în cabina macaralei pe care lucra la Constanța Un barbat de aproximativ 55 de ani a fost gasit mort in cabina macaralei pe care lucra, la 30 de metri inalțime. Barbatul era macaragiu la o societate din Portul Constanța Sud – Agigea. Cadrele medicale si pompierii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Dobrogea” al judetului Constanta au fost solicitati, sambata, sa intervina in zona Portii 10 de acces in Portul Constanta Sud – Agigea, unde a fost semnalat ca un barbat, aflat in cabina unei macarale, este in stare de inconstienta, potrivit Mediafax . Intervenția acestora a fost ingreunata de faptul ca inalțimea la care se afla cabina… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

- Politistii constanteni au deschis o ancheta dupa ce un barbat de aproximativ 55 de ani, macaragiu la o societate din Portul Constanta Sud - Agigea, a fost gasit mort, in cabina macaralei pe care lucra, aflata la aproximativ 30 de metri inaltime.

- Cadrele medicale și pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Dobrogea au fost solicitate, in dupa-amiaza zilei de sambata, in Portul Constanța Sud Agigea, unde in zona Porții de acces 10, a fost semnalat ca in cabina unei macarale este o persoana inconștienta, potrivit replicaonline.ro.…

