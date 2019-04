Bărbat găsit mort după ce a căzut cu ATV-ul într-un lac Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Mures a anuntat, vineri, ca a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa, in cazul unui barbat in varsta de 55 de ani, care si-a pierdut viata dupa ce a cazut cu un ATV intr-un lac in apropiere de Sovata. "Ieri, in jurul orei 09,00, politistii din cadrul Politiei statiunii Sovata, au fost sesizati de catre o femeie din localitate, despre faptul ca sotul acesteia, de 55 de ani, a plecat voluntar de la domiciliu, in cursul serii precedente, in jurul orei 19,00, cu un ATV, si nu a mai revenit. Din cercetari a reiesit ca barbatul ar fi plecat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

