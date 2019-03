Un barbat in varsta de 88 de ani din municipiul Barlad a fost gasit, vineri, decedat in locuinta sa situata intr-un bloc din municipiul Barlad, cadavrul fiind in stare de putrefactie.

"Apartamentul avea usa incuiata si ferestrele asigurate. Reprezentantii ISU au reusit sa patrunda in locuinta, unde au gasit cadavrul unui barbat in varsta de 88 de ani. In cauza, a fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpa", a declarat, pentru Agerpres, reprezentantul IPJ Vaslui.

Cauza decesului urmeaza sa fie stabilita dupa efectuarea necropsiei.

