- Un barbat a suferit un infarct miocardic, sambata, pe Varful Madaras, fiind solicitat elicopterul SMURD pentru preluarea pacientului, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, potrivit AGERPRES.Potrivit sursei citate, unui barbat i s-a facut rau si prezenta semnele…

- Pompierii de la Garda de interventie Nusfalau, din cadrul Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) ”Porolissum” Salaj, au intervenit in aceasta dimineata, ora 5.20, pentru a stinge un incendiu izbucnit la anexa unei gospodarii din localitatea Ip. Ajunsi la fata locului, cu doua autospeciale,…

- Un accident rutier soldat cu o victima a avut loc in aceasta dupa-amiaza, joi- 27 iunie, in jurul orei 18, pe drumul E 81, la urcare pe Meses dinspre Zalau. La fața locului s-au deplasat de urgența pompierii Detasamentului Zalau din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența ISU ”Porolissum”…

- Un accident a avut loc la un ștrand din Arad. Conform reprezentanților Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența, incidentul a avut loc in urma cu aproximativ 30 de minute. ”Echipajul SMURD Terapie intensiva mobila a Detașamentului Arad a intervenit imediat. Un adolescent in varsta…

- Detașamentul de pompieri Zalau din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența ISU ”Porolissum” Salaj a fost solicitat sa intervina in cursul dupa-amiezi zilei de 10 iunie, ora 17, pentru a inlatura elemente de construcție (bucați de țigla) de pe un bloc din municipiu. Intervenția a avut…

- Un barbat, in varsta de aproximativ 80 de ani, și-a pierdut viața in urma unui incendiu izbucnit in cursul zilei de 9 iunie, intr-o gospodarie din localitatea Șarmașag si o alta persoana, sotia acestuia, a suferit arsuri la nivelul membrelor inferioare. In jurul orei 10.30, prin apelul de urgența 112,…

- Detașamentul de pompieri Zalau din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența ISU ”Porolissum” Salaj a intervenit in dupa-amiaza zilei de vineri – 7 iunie, pentru a inlatura bucați de sticla sparta din geamurile unei instituții – cladire aflata centrul orașului pe strada Unirii. Bucațile…

- Echipajul de terapie intensiva mobila (TIM) a fost solicitat sa intervina, duminica seara, in jurul orei 21, la un caz medical in zona strada Pictor Ioan Sima din municipiul Zalau. Pacientul a fost un barbat, in varsta de 46 de ani, gasit in stop cardio-respirator, iar medicii au fost inceput imediat…