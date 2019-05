Bărbat găsit carbonizat într-o baracă. A adormit cu țigara aprinsă Un apelant al numarului unic 112 a sesizat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Crisana" al judetului Bihor cu privire la producerea unui incendiu la o baraca situata pe strada Verii din Paleu, semnaland totodata posibilitatea ca proprietarul sa fi fost surprins de flacari in interior. La adresa indicata de apelant, au fost mobilizate de urgenta echipajul de terapie intensiva mobila al SMURD Oradea și trei echipaje de pompieri militari din cadrul Detasamentului 2 Oradea care au acționat cu trei autospeciale de lucru cu apa și spuma pentru localizarea și lichidarea incendiului ce… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O ambulanta de terapie intensiva mobila a ramas impotmolita in noroi in timp ce se deplasa la un pacient in varsta de 51 de ani cu afectiuni cardiace. Medicii au fost nevoiti sa apeleze la senilata si un camion de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) pentru a ajunge la pacient.

- Un apel la 112, a semnalat, miercuri, 08 mai, in jurul orei 15:55, descoperirea unei muniții in localitatea Uileacu de Criș, comuna Tileagd. Specialiștii pirotehnicieni mobilizați la fața locului au identificat o bomba de artilerie de calibru 82 de milimetri, provenita din timpul celui de-al Doilea…

- Pompierii oradeni au fost chemați, luni dupa amiaza, sa stinga un incendiu produs la o gospodarie din localitatea bihoreana Paleu. La fața locului, echipele de pompieri ale Detașamentului 2 Oradea au constatat ca incendiul se manifesta la o terasa lipita de casa, flacarile propagandu-se…

- Cu o ușoara intarziere, dar oricand binevenita ca lecție de viața, la Penitenciarul Oradea s-a susținut o ora de acordare de prim ajutor in situații de urgența. Activitatea s-a organizat pentru a marca Ziua Mondiala a Sanatații, celebrata anual la data de 7 aprilie. Suportul Vital de Baza…

- Trei mașini au fost implicate, astazi, intr-un accident rutier pe E 85, in apropiere de localitatea Cumparatura. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Suceava la locul accidentului a intervenit modulul SMURD al Detașamentului de Pompieri Suceava, cu o autospeciala de descarcerare, una de stingere…

- Un barbat a suferit arsuri pe 90% din suprafata corpului in urma unui incendiu de vegetatie uscata in Urlati, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova. ''Incendiu vegetatie...

- Pompierii focsaneni intervin joi dupa-amiaza cu patru autospeciale pentru stingerea unui incendiu de vegetatie puternic, care se manifesta la numai cativa kilometri de Focsani, in cartierul Mandresti, pe o suprafata de circa 30 de hectare, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea.…

- Pompierii focsaneni intervin joi dupa-amiaza cu patru autospeciale pentru stingerea unui incendiu de vegetatie puternic, care se manifesta la numai cativa kilometri de Focsani, in cartierul Mandresti, pe o suprafata de circa 30 de hectare, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea.…