Bărbat furios după ce a văzut o poza cu piciorul său amputat pe pachetele de țigări Un barbat in varsta de 60 de ani, caruia i-a fost amputat piciorul dupa un atac, a fost șocat sa descopere o imagine a membrelor sale care erau folosite, fara consimțamantul lui, pe ambalajul pachetelor de țigari. Imaginea este prezentata pe pachetele de țigari din UE, insoțite de mesajul "fumatul va infunda arterele". Fiul sau a facut descoperirea Fiul sau a facut descoperirea Omul a facut descoperirea dupa ce fiul sau a cumparat un pachet de tutun in Luxemburg anul trecut, a anunțat rețeaua de radio France Bleu. Fiul sau a recunoscut cicatricile și arsurile din imagine și i le-a aratat tatalui… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 60 de ani din estul Frantei a spus ca a ramat uluit cand a descoperit ca o imagine cu piciorul sau amputat a fost folosita pe pachetele de tigari, fara ca el sa fi fost de acord cu acest lucru, potrivit BBC.

- Democrația vazuta din Arad in direcția Bruxelles pare una perfecta, dar atunci cand intri in contact direct cu negocierile europene, optica se schimba. Gheorghe Falca, europarlamentar PNL și președintele PNL Arad, a marturisit intr-o conferința de presa ca „se urmaresc interesele de grup”. Cum a ajuns…

- Uniunea Europeana a decis marti sa amane pana in luna octombrie decizia sa cu privire la angajarea de negocieri pentru aderare cu Macedonia de Nord si Albania. “Consiliul European va reveni asupra acestei probleme pentru a ajunge la o decizie clara imediat ce va fi posibil si cel mai tarziu pana in…

- "Cred ca a sosit timpul ca Europa sa faca ceea ce asteptam (...) sa ne recunoasca meritele si sa dea unda verde negocierilor de aderare", a declarat Rama.Presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, aflat alaturi de oficialul albanez in cadrul unei conferinte de presa la Bruxelles,…

- Pe 9 mai, de ziua Europei, Sibiul va reuni toții șefii de stat din Uniunea Europeana. Pregatirile pentru summit dureaza deja de cateva saptamani și ritmul nu pare sa fi incetinit cu mai puțin de 24 de ore inainte de ziua cea mare. Persoanele responsabile cu organizarea fac tot posibilul ca locul unde…

- Un barbat a luat patru persoane ostatice, marti dupa-amiaza, intr-un bar in care se fac pariuri sportive (PMU), in apropiere de Toulouse, au declarat Parchetul din oras si o sursa din cadrul politiei pentru AFP.

- Maria Grapini reacționeaza dur cu privire la afirmațiile facute de Manfred Weber și susține ca acesta nu are de ce sa se implice in politica interna a Romaniei. "Dupa ce a intervenit brutal și fara nici un drept in procesele in derulare din Romania cerand guvernului Romaniei sa sisteze procese…