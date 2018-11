Stiri pe aceeasi tema

- Autoturism rasturnat si circulatie restrictionata pe DN 69 langa Curtici Foto: Adriana Tudose / RRA - arhiva Circulatie restrictionata pe Drumul National 69, între localitatile Santana si Curtici. Potrivit corespondentului nostru, Ioan Suciu, un autoturism a iesit de pe…

- La data de 11 noiembrie 2018, in jurul orei 03.00, politistii Compartimentului Siguranța Publica și Patrulare, din cadrul Politiei Orasului Cugir, in timp ce actionau in stația de alimentare cu carburanți ESO de pe strada Victoriei din Cugir, judetul Alba, au oprit, pentru control, un autoturism neinmatriculat…

- La data 28 octombrie a.c., politisti din cadrul Poliției Orașului Targu Carbunești au depistat in trafic, un tanar, de 28 de ani, din comuna Jupinești, in timp ce conducea o autoutilitara, pe DN 67 B, strada Trandafirilor, din localitate, fara a poseda permis de conducere. Intrucat conducatorul auto…

- Flaviu este bEiatul de 17 ani care a murit in accidentul de sambEtE din localitatea Slatina, din judetul Suceava. Dexi initial s-a aflat cE tanErul se afla pe locul din dreapta al maxinii, iar la volan era un prieten, acum s-a aflat cE, de fapt, chiar Flaviu era cel care conducea, chiar dacE nu avea…

- Un tanar de 16 ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul fara permis de conducere, dupa ce a fost depistat de oamenii legii conducand o masina pe o strada din Galati, desi nu avea permis de conducere.

- La data de 3 octombrie 2018, in jurul orei 16.10, politistii Serviciului Rutier Alba, in timp ce actionau, cu aparatul radar, pe DN 14 B, in afara localitatii Mihalț, au depistat un autoturism ce circula cu viteza peste limita legala. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca soferul…

- Un copil de patru ani si jumatate, lasat nesupravegheat de parinti, s-a urcat la volanul unei masini, miercuri, pe o strada din Oradea, unde a provocat ranirea unui muncitor, dupa care a lovit un alt autoturism si s-a oprit cu masina intr-un imobil. Muncitorul a suferit leziuni usoare, insa politistii…

- La data de 10 septembrie 2018, in jurul orei 16.00, politistii rutieri din Aiud, in timp ce actionau pe raza municipiului, l-au depistat pe un tanar de 21 de ani, din Aiud, in timp ce conducea un autoturism fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fata de tanar, cercetarile…