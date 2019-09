Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din judetele Hunedoara si Caras-Severin au fost mobilizati pentru cautarea unei femei de 63 de ani din Lupeni, judetul Hunedoara, pe care fiul sau nu o putea contacta telefonic si era ingrijorat, ea fiind bolnava. Femeia plecase insa in judetul Caras-Severin, la iubitul cunoscut pe Facebook.Potrivit…

- Un barbat de 72 de ani a fost cautat la Eforie Nord, dupa ce s-a crezut ca a disparut in mare. Dupa ce au fost mobilizate echipaje de salvare cu ambarcațiuni, inclusiv de scafandri, omul a fost gasit pe plaja. Familia barbatului a alertat autoritațile dupa ce barbatul a intrat in Marea Neagra și nu…

- Un copil de 15 ani s-a inecat in apele raului Suceava in zona podului CFR de la Darmanești, a anunțat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. El era la scaldat. Corpul baiatului nu a fost inca recuperat din apele raului Suceava. Pompierii militari continua cautarile cu barca și cu scafandri.…

- Doi tineri din județul Alba, in varsta de 22 și 31 de ani, muncitori sezonieri in Germania, au disparut in apele Rinului, in urma cu cateva zile, și nu au mai fost vazuți de atunci. Cei doi munceau in domeniul viticulturii. Informația a aparut in ziarul german Allgemeine Zeitung, unde se vorbește despre…

- Autoritațile sunt in alerta joi seara, dupa ce un copil in varsta de 13 ani, care a plecat la scaldat pe raul Olt, in localitatea Daesti, a fost dat disparut. In acest moment, el este cautat de scafandri, intrucat ar fi fost luat de curentii din barajul din apropiere, au anuntat reprezentantii Inspectoratului…

- Copilul cautat de fortele ISU Timis si Arad dupa ce a disparut in apele unei balti din comuna Comlosu Mare a fost gasit de scafandri, marti seara, in stare de inconstienta si a fost predat unui echipaj SAJ, care efectueaza manevrele de resuscitare informeaza Agerpres. Purtatorul de cuvant…

- Un tanar in varsta de 18 ani, care a intrat joi seara in apa involburata a bratului Borcea al Dunarii, in zona municipiului Fetesti, este cautat de pompieri si scafandri de aproape 16 de ore, potrivit Agerpres. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Ialomita, Lacramioara Chirea, tanarul a fost…

- Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Ialomita, Lacramioara Chirea, tanarul a fost luat de curenti si nu a mai putut inota spre mal. 'Fratele sau in varsta de 21 ani a observat ca acesta este in pericol de a se ineca si a sarit in apa in ajutorul sau, dar si-a dat seama ca, din cauza curentilor…