Bărbat dispărut în județul Alba după ce a sunat la 112. Un elicopter SMURD survolează zona O ampla actiune de cautare a unui barbat care a sunat sambata seara la 112, sustinand ca a ramas impotmolit cu masina pe un drum forestier neamenajat intre Sugag si Jina, a fost organizata in judetul Alba, la limita cu judetul Sibiu, in actiune fiind implicat si un elicopter SMURD care a survolat zona muntoasa.



Deoarece barbatul, cand a ajuns in Sugag, ar fi setat GPS- ul cu destinatia Jina pe "drumul cel mai scurt", un echipaj de jandarmi a urmat duminica traseul GPS-ului avand aceleasi setari, au mentionat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba.



