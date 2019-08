Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 31 de ani a fost arestat preventiv, dupa ce in luna noiembrie a anului trecut, inarmat cu un cutit, ar incercat sa jefuiasca o banca din sectorul 3 al Capitalei. Potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei, transmis AGERPRES, in cursul zilei de miercuri politisti din cadrul DGPMB,…

- Un barbat din județul Arad a injunghiat 2 persoane, in cursul nopții de joi catre vineri, iar apoi a incercat sa se sinucida cu același cuțit, cand a fost gasit decatre polițiști. The post Un barbat a injunghiat 2 persoane, printre care fosta iubita. A incercat sa se sinucida, dupa mai multe fotografii…

- Un barbat din satul Bichigi, orasul Faget, judetul Timis, este cautat de politisti, dupa ce a injunghiat mortal un barbat, in parcul din Faget, si a ranit-o grav pe sotia acestuia. Suspectul a fugit cu o bicicleta, apoi a amenintat proprietarul unei masini si a fugit cu autoturismul. Potrivit…

- Un barbat de 38 de ani si o fetita de patru luni au murit, joi, in urma unui accident rutier produs pe un drum judetean din Braila, dupa ce un autoturism condus de un barbat fara permis si aflat sub influenta alcoolului s-a ciocnit cu un TIR si s-a rasturnat in sant. Alte trei persoane, intre care…