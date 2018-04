Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii rutieri din Campia Turzii au depistat un barbat, de 60 de ani, care conducea un autoturism pe raza localitații Viișoara, județul Cluj, folosind un permis de conducere fals. Read More...

- Doi barbati, de 34 si 45 de ani, sunt cercetati de oamenii legii, in contextul in care au decis sa plece la drum cu masile personale, desi consumasera bauturi alcoolice, iar unul dintre ei nu avea nici permis de conducere.

- Politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala, au depistat in trafic, pe raza comunei Schela, un barbat de 70 ani din localitate care conducea un autoturism, desi avea permisul de conducere retinut din data de 22.07.2017. In cauza, politistii au intocmit dosar de cercetare penala. In aceeasi zi,…

- In jurul orelor 18.30, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos au oprit, pentru control, un autoturism ce era condus de un barbat de 59 de ani, din comuna Salistea. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca permisul de conducere prezentat de conducatorul auto, emis de autoritatile…

- La data de 3 februarie 2018, in jurul orei 18.30, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj – Postul de Poliție Cergau și Postul de Poliție Roșia de Secaș l-au depistat pe un barbat de 52 de ani, din localitatea Mihalt, in timp ce conducea pe str. Principala din aceeasi localitate, un moped, fara a poseda…

- Politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Floresti au retinut, pentru 24 de ore, un barbat depistat in trafic, la volanul unui autoturism, care se afla sub influenta alcoolului si nu avea permis de conducere. Fata de barbat era dispusa masura arestului la domiciliu pentru alte infractiuni. La…

- Polițiștii clujeni au depistat și retinut, pentru 24 de ore, un barbat depistat în trafic, la volanul unui autoturism, care se afla sub influenta alcoolului si nu avea permis de conducere.”La data de 28 ianuarie a.c., în jurul orei 02:40, politistii din cadrul Sectiei…

- La data de 14 ianuarie a.c., in jurul orei 19.20, politistii rutieri din Alba Iulia au fost sesizati de un echipaj al Politiei Locale Alba Iulia, cu privire la faptul ca au depistat un conducator auto, ce circula pe strada Vasile Goldis, fara a poseda permis de conducere si fiind sub influenta alcoolului.…