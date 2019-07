Bărbat din Vâlcea, evacuat de poliţişti din locuinţă după ce şi-ar fi agresat concubina Potrivit sursei citate, ordinul de protectie este valabil timp de cinci zile, barbatul fiind evacuat din locuinta pe care o impartea cu concubina sa si obligat sa pastreze o distanta de minim 200 de metri fata de aceasta.



"La data de 9 iulie a.c., politistii din cadrul Postului de Politie Prundeni au fost sesizati de catre o femeie din comuna Scundu cu privire la faptul ca a fost victima unei agresiuni fizice comisa de concubinul sau, un barbat de 51 ani. Din cercetarile efectuate a rezultat faptul ca pe fondul consumului de alcool si al unor neintelegeri, barbatul ar fi exercitat…

Sursa articol: dcnews.ro

