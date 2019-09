Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent de 16 ani a fost retinut de politisti dupa ce ar fi omorat un om cu o lovitura de palma. Victima avea 56 de ani si ar fi decedat pe loc. Tanarul este elev in clasa a X-a. Incidentul a avut loc la sfarsitul saptamanii trecute, in localitatea Stauceni, aflata in imediata apropiere [...]

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea in judecata a urmatorilor inculpați: BLEJNAR SORIN, la data faptei președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF), pentru infracțiunea de luare de mita, COMANIȚA VIOREL,…

- Un barbat dintr-o localitate galateana si-a pierdut cumpatul dupa o discutie mai aprinsa cu fratele sau si i-a administrat o lovitura cu pumnul in zona fetei, care i-a provocat moartea.

- Procurorii l-au trimis in judecata pe Cristian-Georgel Alexandru (39 de ani), din Braila, pentru lipsire de libertate si viol. Individul care si-a petrecut aproape toata viata in inchisoare este acuzat de aceasta data ca a violat o fetita de 10 ani.

- O femeie jandarm din județul Suceava este cercetata pentru abuz in serviciu și purtare abuziva de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Militar Iași, in cazul barbatului pe care l-a imobilizat cu spray lacrimogen intr-un parc, care a murit ulterior la spital. Ana – Maria Florescu de la Inspectoratul…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Craiova au dispus trimiterea in judecata a inculpaților: FEDELE GIUSEPPE, cetațean italian, la data faptelor administrator al SC Dandui Violeta SRL, sub aspectul savarșirii infracțiunilor de: - …

- Procurorii DNA Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata a urmatorilor: BACINSCHI DECEBAL GABRIEL, la data faptei, primar al Municipiului Focsani, judetul Vrancea, sub aspectul savarsirii infractiunii de abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru…

- Inspectia Judiciara a exercitat actiunea disciplinara fata de Man Ciprian si Ardelean Cristian, procurori la Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor, pentru manifestari ce aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului justitiei, savarsite in exercitarea atributiilor de serviciu,…