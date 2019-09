Bărbat din Suceava, arestat după ce a ameninţat că îşi spânzură fiul de doi ani Tatal unui baiețel de 2 ani și patru luni, un barbat de 40 de ani din orașul Siret a fost reținut, joi, pentru 24 de ore, dupa ce și-a amenințat fosta concubina, a incalcat ordinul de protecție și și-a legat fiul de gat, spunand ca il omoara pe copil daca femeia nu se intoarce la el, scrie mediafax. Incidentul s-a petrecut in luna iunie insa imaginile cu copilul prins in ștreang au fost publicate joi, dupa apariția acestora barbatul fiind reținut pentru 24 de ore. Ordin de restrictie, la trei luni dupa fapta Ordin de, la trei luni dupa fapta Deși incidentul s-a petrecut in luna iunie, abia in urma cu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

- Barbatul, in varsta de 40 de ani din orașul Siret, Suceava, a fost reținut joi, pentru 24 de ore, dupa ce au aparut imagini cu incidentul care a avut loc in luna iunie, relateaza Mediafax. In luna iunie, barbatul i-a legat fiului sau, in varsta de 2 ani și 4 luni, o funie de gat, amenințand-o pe mama…

