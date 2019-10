Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Tarlișua este cercetat de polițiști, dupa ce in posesia acestuia a fost gasit un autoturism cautat de aproape doi ani de autoritațile din Belgia. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, in urma investigațiilor efectuate, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au depistat un autoturism care…

- Un barbat din Nușeni a fost cautat duminica de zeci de polițiști și voluntari, dupa ce, sambata, a disparut de la domiciliu. El a fost gasit pe o pașune, in apropierea unei paduri. Zeci de polițiști și voluntari au efectuat cautari pentru gasirea unui barbat disparut sambata de la domiciliu. Polițiștii…

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Bistrița-Nasaud au recuperat aproape 2.000 de lei, bani care reprezinta prejudiciul unei inșelaciuni comisa de un barbat din Brașov, la o casa de schimb valutar din municipiul Bistrița. In cadrul cercetarilor efectuate intr-un dosar penal…

- Doi tineri din județul Mureș sunt anchetați de polițiștii bistrițeni pentru comiterea unei inșelaciuni, dupa ce au achiziționat de la un tanar din Bistrița un ATV, pe care nu l-au mai platit. Ca sa fie credibili, cei doi s-au prezentat bistrițeanului ca fiind administratorii unei firme și i-au aratat…

- Un bistrițean, care a refuzat sa mai restituie un bun lasat in grija de un amic, are acum probleme cu legea. Barbatul a fost reclamat, iar acum este anchetat de polițiști, pentru abuz de incredere. In urma investigațiilor efectuate intr-un dosar penal, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale…

- Un tanar din Bistrița a fost reținut pentru 24 de ore, dupa ce l-a ușurat pe un concetațean de mai multe bijuterii din aur, in valoare de cateva mii de lei. Hoțul a profitat de faptul ca o fereastra a locuinței pagubitului era deschisa, astfel ca nu a stat mult pe ganduri și a intrat. Prejudiciul a…

- Un om de afaceri din Livezile a fost reținut pentru 24 de ore, joi seara, și risca sa ajunga dupa gratii, dupa ce l-a amenințat cu acte de violența pe un alt barbat. Incidentul a avut loc in incinta unui magazin din municipiul Bistrița, deținut de barbatul amenințat. Polițiștii Serviciului de Investigații…

- O adolescenta de 14 ani le-a dat emoții parinților sai dupa ce a disparut miercuri de la domiciliu. Polițiștii au descoperit-o pe fata in județul Suceava, la domiciliul unui tanar in varsta de 21 de ani. Un alt minor, in varsta de 15 ani, disparut in urma cu 4 luni, a fost gasit și el. Joi, in jurul…