- Ieri, 17 ianuarie 2019, politistii Postului de Politie Rosia Montana au intervenit la o locuinta din comuna, unde au fost semnalati, ca, in mod frecvent, sunt provocate scandaluri. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca barbatul, in varsta de 49 de ani, in mai multe randuri a venit…

- Un oraș din Alba, locul unde oamenii pot avea un viitor mai bun acasa. Au fost atrași investitori și s-a dezvoltat, dupa ce șomajul ajunsese la 25% Milioane de romani au migrat, imediat dupa Revolutie, din orasele mici catre cele mai importante centre economice din tara, Bucuresti, Timisoara, Cluj-Napoca…

- Politistii din Alba au verificat 970 de proprietari de caini agresivi sau periculosi si au aplicat 22 de sanctiuni contraventionale pentru incalcari ale prevederilor legislative privind regimul de detinere al cainilor periculosi sau agresivi.

- Un barbat din comuna Arbore care si-a lovit sotia s-a ales cu dosar penal si a fost obligat sa paraseasca casa in care locuiau impreuna. Potrivit unui comunicat de presa, in acest caz, polițiștii suceveni au emis primul ordin de protecție provizoriu in baza noilor prevederi legale. In dimineata zilei…

- Oamenii legii au fost sesizați despre faptul ca minora, Potra Izabella Betty, in varsta de 15 ani, a plecat voluntar de la domiciliul din comuna Șimian in data de 30 noiembrie, in jurul orei 13:00, fara a mai reveni. SEMNALMENTE: aproximativ 1,70 m inalțime, 60 kg., fata ovala, ochi caprui,…

- Clipe de groaza pentru copilul afgan, care și-a facut tricou cu Lionel Messi dintr-o punga de plastic!Murtaza Ahmadi și familia sa au fost forțați sa iși paraseasca locuința, dupa ce au primit amenințari din partea talibanilor, care considera ca ei s-au imbogațit in urma

- Seful IPJ Giurgiu, Catalin Georgescu, a declarat sambata ca dimineata a fost inregistrata o sesizare la Politie cu privire la faptul ca locuinta din orasul giurgiuvean Bolintin Vale ce apartine senatorului PSD Niculae Badalau a fost sparta de...

- O minora de doar 13 ani este cautata de familie si Politie, dupa ce in data de 19 octombrie a plecat voluntar de la domiciliu fara a mai reveni. Minora locuieste in comuna Corbii Mari, sat Ungureni.