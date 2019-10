Bărbat din Piteşti, căutat de 150 de poliţişti, după o presupusă răpire Potrivit Poliției Argeș, un barbat de 42 de ani a plecat de acasa, din Harsești, in 27 septembrie și nu s-a mai intors acasa. Barbatul locuia singur, iar polițiștii au fost sesizați de mama acestuia. Polițiștii au stabilit ca barbatul a mers in localitatea Ștefanești pentru a-și ridica salariul, iar apoi a cerut concediu medical și a disparut. Luni seara, acesta și-a sunat sora, alarmand-o ca ar fi intr-un loc necunoscut, de unde nu este lasat sa plece. Mobilizare impresionanta a politistilor impresionanta a politistilor Barbatul a fost cautat de 150 de polițiști, fiind scotocite albia paraului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe 27 septembrie, Marian Micu, de 42 de ani, a plecat voluntar de pe raza localitații argeșene Harsești, fara a mai reveni la domiciliu. Barbatul locuia singur, iar poliția a fost anunțata de mama acestuia. Argeșeanul s-a dus sa-și ridice salariul de la firma de unde lucra din Ștefanești, cerand sa…

- Politistii suceveni au cautat timp de trei zile o femeie din comuna Slatina, data disparuta de sot. Femeia a plecat de acasa duminica si s-a intors a doua zi, insa nimeni nu i-a anuntat pe politisti care au continuat cautarile, apeland chiar si la ajutorul populatiei pentru a da de urma ei. Mai multe…

- In cursul zilei de ieri polițiștii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – S.T. Pitești, au efectuat o percheziție domiciliara la locuința unui barbat, de 32 de ani, din localitatea Nucșoara, banuit de savarșirea infracțiunii…

- Recolta impresionanta de…. cannabis la Nucsoara. Cultiva planta in solar, printre rosii. Plante de cannabis, semințe și dispozitive de cantarit, marunțit și consum de droguri au fost descoperite ieri de polițiști, in urma unei percheziții desfașurata in localitatea Nucșoara, județul Argeș. In ziua de…

- Un minor din Bistra a fost gasit, sambata seara, dupa ce fusese dat disparut de la domiciliu. In cautarea lui au plecat 27 de polițiști din IPJ, 6 jandarmi, doi polițiști locali, 4 pompieri și doi voluntari. Copilul se ascunsese in cladirea dezafectata a unei gradinițe din comuna și nu a fost victima…

- Dosare penale pentru furt de curent la Leordeni. 2 case erau bransate ilegal la retea. In aceasta dimineata, efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Arges au participat la o actiune comuna de control in colaborare cu reprezentanti ai Distributie Energie Oltenia, pe raza localitatii…

- Miercuri, 17 iulie 2019, politistii din Alba au efectuat o percheziție la un barbat, de 30 de ani, banuit de deținere de substanțe toxice, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și ascunderea sursei impozabile. La domiciliul barbatului, din comuna Noșlac, au fost gasite: o sticla in care se…