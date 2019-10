Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care a incheiat 21 de contracte de inchiriere pentru acelasi apartament, intr-un interval de spte doa luni, a fost retinut de politistii ilfoveni. Suspectul incasase sume cuprinse intre 2.600 si 4.000 de lei. Cei 21 de pagubiți au sunat la Politia Popesti-Leordeni, județul Ilfov, in zilele…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, patru copii mergeau la antrenament pe un teren de rugby, acestia au scurtat drumul alegand sa mearga pe o carare, iar in apropierea strandului din Barlad, doi dintre minori au fost loviti de crengile unor copaci."Dupa…

- Un barbat din orasul Tulcea a fost internat la spital, luni dupa-amiaza, dupa ce a suferit arsuri de gradul doi pe piciorul stang, in timpul unui incendiu de igienizare pe care l-a scapat de sub control potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta,…

- Un tir care transporta ciment s-a rasturnat, marti, intr-un sant de pe marginea DN 17C, intre localitatile Telciu si Fiad din judetul Bistrita-Nasaud, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU). La fata locului s-a deplasat un echipaj de pompieri de la Sectia…

- „In zilele de 03, 10, 24 și 31 august a.c., in intervalul orar 15.00 – 19.00, personalul Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „CRISANA” al judetului Bihor va fi prezent in incinta Centrului Comercial Lotus Center Oradea, pentru a oferi persoanelor…

- Cinci persoane au fost ranite, sambata, in urma unui accident rutier produs pe DN 7, in zona localitatii Moraresti, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges. Conform sursei citate, in accident au fost implicate doua autoturisme. In primul autoturism…

- Un tanar in varsta de 29 de ani din Brad a fost implicat intr-o altercație, cu un cetațean italian, in Slatina, județul Olt. Tanarul a ajuns la spital. Conflictul in trafic a izbucnit marti seara, pe strada Arcului din municipiul Slatina, in care au fost implicate trei persoane, au anuntat reprezentantii…

- Echipajele de prim ajutor din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența și din cadrul SMURD Gorj vor beneficia de echipamente de salvare noi. Vor fi cumparate defibrilatoare destinate echipajelor de prim ajutor din cadrul ISU Gorj, respectiv 11 bucați. Suma alocata pentru achiziția echipamentelor…