Un barbat din Noua Zeelanda a fost condamnat la 21 de luni de inchisoare deoarece a distribuit un videoclip ce conținea imagini de la atacurile comise in luna martie asupra a doua moschei din Christchurch. 51 de oameni au fost uciși in urma incidentului sangeros. In varsta de 44 de ani, Philip Arps a fost arestat in Christchurch, la patru zile dupa ce Brenton Tarrant a atacat cele doua moschei, pe 15 martie, relateaza France 24, citat de Mediafax. Știați ca atacatorul din Noua Zeelanda, care a ucis 51 de oameni, a fost in Romania in noiembrie 2018? Barbatul și-a recunoscut fapta, dupa ce a distribuit…