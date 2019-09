Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 7 septembrie 2019, in jurul orei 21.30, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș l-au depistat pe un barbat de 30 de ani, din comuna Luna, județul Cluj, in timp ce conducea, pe raza comunei Lunca Mureșului, un moped neinmatriculat, fara sa posede permis de conducere și fiind sub influența…

- Ieri, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Gherla au depistat un barbat de 35 de ani, din orasul Beclean, judetul Bistrita Nasaud, in timp ce conducea un autoturism pe D.J. 109, pe raza localitatii Aschileu Mare, judetul Cluj, desi nu detine permis de conducere. In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul…

- Un barbat de 31 de ani, din localitatea Bunești, comuna Mintiu Gherlii, județul Cluj a murit sambata, dupa ce a vrut sa faca baie in Someș. In jurul orei 14, omul s-ar fi aruncat de pe o punte ce traversa raul Someșul Mare, in apropierea DN 17D, la ieșirea din comuna Ilva Mica, in județul …

La data de 21 iulie a.c., in jurul orei 13.00, politistii Biroului Rutier Turda au depistat un barbat de 24 de ani, din comuna Mihai Viteazul, judetul Cluj, care a condus un autoturism pe strada 22...

- FOTO – Arhiva Politistii Sectiei 7 Politie Rurala Dej au depistat un barbat de 20 de ani, din comuna Mica, judetul Cluj, in timp ce conducea un autoturism pe D.J. 172F, pe raza localitatii Mintiu Gherlii, judetul Cluj, desi nu detine permis de conducere. Cu ocazia cercetarilor efectuate, a reiesit faptul…

- FOTO – Arhiva Politistii Sectiei 5 Politie Rurala Dej au depistat in noaptea de marți spre miercuri, in jurul orei 01:35, un barbat in varsta de 30 de ani, din comuna Cuzdrioara, judetul Cluj, in timp ce conducea pe raza localitatii Cuzdrioara un autoturism, desi se afla sub influenta bauturilor alcoolice.…

- O masina in care se aflau doi barbati a fost distrusa de tren, la Cluj, dupa ce barbatul aflat la volan a trecut calea ferata fara se se asigure. Politistii au descoperit ca soferul masinii nici macar nu avea permis de conducere, iar autoturismul fusese radiat din circulatie. Barbatul de la volan a…

- Politistii Secției 2 Poliție Rurala Apahida au depistat joi, 27 iunie, in jurul orei 21, un barbat de 33 de ani, din comuna Mociu, judetul Cluj, in timp ce conducea autoturismul pe raza comunei de domiciliu, deși se afla sub influenta bauturilor alcoolice. Testarea cu aparatul etilotest a relevat faptul…