- Un barbat, de 40 de ani, din comuna Șișești, judetul Mehedinți, a fost depistat vineri in trafic, in timp ce conducea un autoturism, pe D.J. 671 B Catunele, avand o concentratie de 1,01 mg/l alcool pur in aerul expirat și ...

- Politistii clujeni cerceteaza un barbat din comuna Mociu, judetul Cluj, pentru comiterea de infractiuni la regimul rutier.”La data de 7 octombrie a.c., în jurul orei 18.40, politistii Biroului Rutier Cluj-Napoca au depistat un barbat de 35 de ani din comuna Mociu, judetul…

- Politistii Compartimentului Rutier Campia Turzii cerceteaza un barbat din comuna Luna, judetul Cluj, pentru conducere fara permis. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Politistii clujeni cerceteaza un barbat din aceeasi localitate sub aspectul comiterii infractiunii de „conducere fara permis”.”La data de 5 septembrie a.c., în jurul orei 21.40, politistii Postului de Politie Comunal Floresti, au depistat pe strada Balastierei…

- Ieri, 4 septembrie 2018, in jurul orei 19.30, politistii Sectiei 3 Politie Rurala Aiud, in timp ce actionau pe raza localitatii Miraslau, l-au depistat pe un barbat de 42 de ani, din comuna Miraslau, in timp ce conducea un tractor fara a avea permis de conducere. In urma verificarilor efectuate, politistii…

- Ieri, 13 august 2018, in jurul orei 14.30, politistii Postului de Politie Jidvei l-au depistat pe un barbat de 59 de ani, din comuna Jidvei, in timp ce circula cu un moped, pe strada principala din localitatea Veseus, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fata de…

- Luni, 13 august 2018, in jurul orei 14.30, politistii Postului de Politie Jidvei au depistat un barbat de 59 de ani, din comuna Jidvei, in timp ce circula cu un moped, pe strada principala din localitatea Veseus, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fata de mopedist,…

- Politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane au depistat, saptamana trecuta, 101 persoane care rulau cu viteze de peste 180 km h, 3 ce conduceau sub influenta alcoolului si una care se afla la volan sub influenta drogurilor.Potrivit Politiei Romane, un barbat care nu avea dreptul…