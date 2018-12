Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de 6 spre 7 decembrie, politistii din cadrul Secției 3 Poliție Craiova s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca soferul unui autoturism care se deplasa pe Bulevardul Decebal, la vederea echipajului de politie, a marit brusc ...

- La data de 27 noiembrie a.c., in baza investigațiilor efectuate, politisti din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au identificat, pe raza municipiului Targu Jiu, un barbat, de 32 de ani, din localitate, urmarit la nivel național, pe numele caruia Judecatoria Targu Carbunești a emis un mandat…

- Un barbat din Calnic este cercetat de Politie dupa ce a fost prins la furat porumb din recolta unei ferme din localitate. S-a ales cu dosar penal. Potrivit IPJ Alba, luni, politistii din cadrul Postului de Politie Doștat si ai Postului de Politie Șpring in timp ce erau in serviciul de patrulare pe raza…

- Polițiștii din Strehaia au depistat, ieri, un barbat de 56 ani, din comuna Corcova, județul Mehedinți, in timp ce conducea un autoturism pe strada Unirii, din localitate, avand dreptul de a conduce suspendat. In cauza a fost intocmit dosar penal ...

- La data de 25 octombrie 2018, in jurul orei 9.00, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos, in timp ce actionau pe DJ 107 A, la intrarea in localitatea Acmariu, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 25 de ani, din comuna Romos, judetul Hunedoara. In urma verificarilor…

- La data de 16 octombrie a.c., polițiști din cadrul Secției 9 Poliție Oraș Novaci au depistat in trafic un tanar de 19 ani, din comuna Baia de Fier, in timp ce conducea un autoturism pe D.C. 35 Baia de Fier, fara a deține permis de conducere. Totodata, in urma testarii tanarului cu etilotestul, a rezultat…

- O patrula din cadrul Secției nr. 2 Poliție Rurala Șimian a depistat, marti, 9 octombrie, un barbat de 51 ani, din comuna Gogoșu, in timp ce conducea un moped pe DJ606, pe raza localitații Gogoșu, neinregistrat, fara a poseda permis ...

- La data de 23 septembrie a.c., politisti din cadrul Secției 1 Poliție Rurala Targu Jiu au identificat in trafic un barbat, de 36 de ani, din comuna Broșteni, județul Mehedinți, in timp ce conducea autoturismul, pe D.J. 663 Danești, avand o concentrație de 1,08 mg/l alcool pur in aerul expirat. Conducatorul…