Stiri pe aceeasi tema

- FOTO – Arhiva La data de 17 septembrie, politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Gherla au identificat si retinut un barbat de 44 de ani din municipiul Baia Mare, judetul Maramures. Barbatul are de executat o pedeapsa de 3 ani si 9 luni de inchisoare, acesta fiind condamnat de catre…

- La data de 17 septembrie a.c., politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Gherla au identificat si retinut un barbat de 44 de ani din municipiul Baia Mare, judetul Maramures. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- MARAMURES: Mandate de executare a unei pedepse privative de libertate, puse in aplicare de polițiști La data de 16 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – Biroul Urmariri au pus in aplicare un mandat de executare a unei pedepse privative de libertate emis de Judecatoria…

- Nicolae Fratutescu, un roman de 49 de ani, a fost condamnat de magistrații Curții Regale din Bradford din Anglia la 10 ani de inchisoare, dupa ce a fost gasit vinovat de violarea unei femei, precum și de comiterea altor infracțiuni. Condamnat la 20 de ani de inchisoare in Romania, pentru omor, Nicolae…

- Marti, 3 septembrie, in urma unui apel prin SNUAU 112, prin care un barbat semnala faptul ca o femeie a distrus oglinzile retrovizoare ale mai multor autoturisme parcate, politistii Biroului de Ordine Publica din cadrul Politiei municipiului Baia Mare s-au deplasat de urgenta pe strada Motorului, transmite…

- La data de 12 iulie, politisti din cadrul Biroului de Investigatii Criminale al Politiei municipiului Mangalia au emis un mandat de executare pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de mare risc, pe numele unui barbat in varsta de 28 de ani, conform ISU Constanta. Barbatul in cauza a fost…

- Ilie Nastase a fost condamnat, in februarie, de catre magistratii Judecatoriei Sectorului 1, la 9 luni si 10 zile de inchisoare cu amanare, cu termen de supraveghere de 2 ani. La judecarea apelului, Ilie Nastase a cerut reducerea sentintei de 9 luni de inchisoare, precizand, in fata magistratilor…

- Polițiștii din Blaj l-au identificat și reținut pe un barbat din Cluj-Napoca, urmarit la nivel național, petru ca se sustragea executarii unei pedepse private ... The post Barbat condamnat la inchisoare, depistat și dus la penitenciar de polițiștii din Blaj appeared first on Ziarul Unirea .