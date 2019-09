Bărbat din Hunedoara, mort după ce a fost lovit de un marfar Potrivit primelor date ale Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara, barbatul, care este din comuna Burjuc, se afla in imediata apropiere a caii ferate atunci cand a venit trenul. Mecanicul locomotivei l-a avertizat pe barbat prin semnale sonore, insa, se pare ca acesta s-a dezechilibrat si ar fi cazut pe linia ferata, fiind lovit de unul dintre vagoane. Trupul victimei a fost preluat de medicii legisti care vor stabili cauzele decesului. In paralel, politistii continua cercetarile in acest caz pentru a stabili imprejurarile care au condus la producerea acestui eveniment. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

