Bărbat din Hălmăsău, reținut! Polițiștii i-au găsit în casă 10 arme, deținute fără drept Un barbat din Halmasau risca sa ajunga dupa gratii! In urma unor percheziții care au avut loc luni la domiciliul acestuia, polițiștii au descoperit 10 arme deținute ilegal de acesta, dar și peste 130 de cartușe și doua capcane folosite la braconaj. Barbatul a fost reținut pentru 24 de ore. Polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrița-Nasaud au efectuat, luni, o percheziție la locuința unui barbat, in varsta de 41 de ani, din Halmasau, banuit de comiterea infracțiunilor de nerespectarea regimului…

