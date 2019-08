Bărbat din Galaţi, arestat sub acuzaţia de pedofilie Un barbat din Galați a fost arestat pentru 30 zile, dupa ce a agresat sexual doua fetițe de 6 și 7 ani, in scara unui bloc din oras. Surse din randul anchetatorilor susțin ca pedofilul le-a racolat pe fetițe intr-un parc din zona și, sub pretextul ca le arata o pisicuta, le-a ademenit in blocul din apropiere, unde le-a determinat sa il atinga in zonele intime. Totul a fost observat de o femeie din bloc, care a sunat la 112. Poliția a ajuns imediat la locul faptei și l-a reținut pedofil. Ulterior, barbatul de 44 ani a fost dus in fața judecatorilor, care au emis mandat de arestare. A… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 30 de ani, din municipiul Baia Mare, suspectat ca ar fi comis acte de violenta, impreuna cu o alta persoana, asupra unui barbat, victima murind la spital din cauza leziunilor, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, a precizat, miercuri, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Cecilia…

- Fapta a avut loc in data de 14 iulie, la orele serii, atunci cand cei doi au consumat alcool si s-au certat din cauza unui conflict mai vechi. In timpul conflictului, Mircea Avroian l-a lovit cu pumnii si picioarele pe partenerul sau de pahar. Acesta a incercat sa fuga, insa a fost prins din urma si…

- Un barbat a incercat sa iși insușeasca in mod fraudulos una din locuințele actriței Halle Berry. Acesta a fost arestat. Potrivit TMZ , Ronald Eugene Griffin, in varsta de 59 de ani, a mers la locuința din Los Angeles a lui Berry (52 ani) in luna ianuarie a acestui an și a incercat sa forțeze ușa de…

- Politia nord-irlandeza care ancheteaza uciderea jurnalistei Lyra McKee a arestat un barbat in varsta de 46 de ani in conformitate cu legislatia antiterorista, a anuntat postul de televiziune britanic Sky News.

- Politia nord-irlandeza, care ancheteaza uciderea jurnalistei Lyra McKee, a arestat un barbat in varsta de 46 de ani in conformitate cu legislatia antiterorista, a anuntat postul de televiziune britanic Sky...

- Politia franceza a arestat, luni, un barbat suspectat ca s-a aflat la originea exploziei produse vineri la Lyon si soldate cu 13 raniti, a anuntat ministrul de interne francez Christophe Castaner, citat de Reuters. Potrivit politiei, explozia a avut loc pe o strada pietonala din centrul…