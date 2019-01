Stiri pe aceeasi tema

- La data de 7 ianuarie a.c., polițiștii specializați in investigații criminale din Racari au reținut pentru 24 de ore un Post-ul DAMBOVIȚA: Un barbat a provocat un accident, dupa care i-a batut pe cei din mașina lovita apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Deputatul PSD Florin Iordache a declarat, vineri pentru Hotnews.ro ca președintele Klaus Iohannis este in campanie electorala și ca acesta vrea sa blocheze activitatea Guvernului cu astfel de acțiuni. Iordache a mai spus ca așteapta motivarea președintelui și abia atunci ...

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, sustine ca o suspendare din functie a presedintelui Klaus Iohannis nu este o varianta luata in calcul de coalitia de guvernare PSD ALDE, pentru ca ar arunca tara in haos intr un moment extrem de important, informeaza Agerpres.roO suspendare a presedintelui, pentru ca…

- Sfarsit crunt pentru un barbat in varsta de 74 de ani din Dambovita, car a fost gasit de vecini devorat de cainii pe care ii crestea in curte. Satenii s-au alertat dupa ce nu l-au mai vazut de cateva zile.

- Apar noi detalii in cazul lui Andrei Pintican, tanarul despre care s-a spus ca s-a sinucis in ziua in care a divorțat oficial de femeia care ii era soție de un an și jumatate. Mai exact, se pare ca specialiștii nu exclud ca sistemul de franare al mașinii sa fi fost defect.

- Un barbat din Covasna a fost prins pe raza judetului Dambovita in timp ce transporta porci intr-o autoutilitara, fara a avea documente sanitar-veterinare, se arata intr-un comunicat al IPJ Dambovita, remis luni AGERPRES. Cel in cauza a fost amendat, iar animalele au fost eutanasiate. …

- Polițiiștii Formatiunii Investigatii Criminale Topoloveni au retinut un barbat de 36 de ani, din Morteni, Dambovita, banuit de savarșirea infracțiunii de lasare fara ajutor a victimei aflate in dificultate. Acesta este banuit ca, la ...