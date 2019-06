Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 7 mai 2019, in jurul orei 3.20, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei, in timp ce acționau pe raza localitații Lunca Tarnavei, au depistat pe un tanar de 29 de ani, din comuna Șona, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- La data de 21 mai a.c., in jurul orei 01.45, politistii Sectiei 3 Politie Rurala Baciu au depistat un barbat de 34 de ani, din comuna Moldovenesti, judetul Cluj, in timp ce conducea un autoturism pe... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Polițiștii din Sebeș l-au reținut pe un barbat de 39 de ani care, in 24 de ore, a fost depistat de 3 ori conducand un autoturism fara sa posede permis de conducere și fiind sub influența bauturilor alcoolice. La data de 15 mai 2019, in jurul orei 09.15, polițiștii rutieri din Sebeș au oprit, pentru…

- Prins la volan cu o alcoolemie de 0,83 mg/l alcool pur in aerul expirat, un barbat de 40 de anidin Sebeș este cercetat de polițiști Sambata, 4 mai 2019, in jurul orei 23.00, polițiștii de siguranța publica din Sebeș, in timp ce acționau pe strada Lucian Blaga din municipiu, au depistat un barbat de…

- Polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla efectueaza cercetari fața de un barbat, in varsta de 33 de ani, din Aiton, județul Cluj, pentru comiterea infracțiunilor de fals material in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- La data de 23 aprilie 2019, in jurul orei 22.30, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Blaj l-au depistat pe un barbat de 33 de ani, din Albania, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitatii Craciunelu de Jos, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu…

- Joi, 28 martie 2019, in jurul orei 20.30, pe DC 75, intre localitatile Geomal si Stremt, politistii Sectiei 3 Politie Rurala Aiud l-au depistat ... The post Un barbat din Stremț, cercetat de polițiști pentru ca a condus beat appeared first on Ziarul Unirea .

- In data de 26.03.2019, in jurul orei 07:15, polițiștii Sectiei de Politie Rurala Ilia au depistat in trafic un tanar in varsta de 23 de ani, din judetul Botosani, care conducea un autoturism pe strada Libertații, din localitatea Ilia. In urma verificarilor in bazele de date, politistii au stabilit…