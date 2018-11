Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 7 noiembrie 2018, in jurul orei 16.45, politistii din cadrul Serviciului Rutier – B.D.N.E., in timp ce actionau pe strada Principala din localitatea Vinerea, județul Alba, l-au depistat pe un barbat de 42 de ani, din comuna Sibot, care circula cu un autoturism cu remorca fara a poseda permis de…

- Sentința definitiva intr-o cauza in care a fost judecat un barbat de 25 de ani, acuzat pentru trafic de droguri aduse din Spania: 8 ani si 2 luni de inchisoare in regim de detenti. Dupa trei ani de judecata, instantele din Alba au pronuntat sentinta definitiva intr-o cauza in care a fost judecat un…

- Un barbat a fost identificat la scurt timp, de polițiști, dupa ce a accidentat un pieton, l-a dus la spital, apoi s-a facut nevazut. Accidentul s-a petrecut sambata dimineața, pe Bulevardul Tabacari din municipiul Fagaraș, cand șoferul fugar a accidentat un barbat, in varsta de 68 de ani, in timp ce…

- Ieri, 9 octombrie 2018, politistii Compartimentului Urmariri din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale al IPJ Alba l-au identificat si retinut, pe raza municipiului Alba Iulia, pe un barbat de 32 de ani, din comuna Vintu de Jos, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii. Barbatul…

- Un barbat in varsta de 32 de ani din comuna Vințu de Jos a ajuns dupa gratii dupa ce a fost condamnat la 3 ani și 3 luni de inchisoare pentru furt calificat. Potrivit IPJ Alba, la data de 9 octombrie 2018, politistii Compartimentului Urmariri din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale al IPJ Alba…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au identificat și predat autoritaților competente un barbat din județul Suceava, condamnat la inchisoare pentru savarsirea de infractiuni contra ordinii și siguranței publice. In aceasta dimineața, in jurul orei 07.00, la Punctul…

- Patru șoferi cu alcoolemie au fost surprinși in trafic, in weekend, de polițiștii din Alba. Recordul – 1.05 mg/l alcool pur in aerul expirat – a fost inregistrat de un barbat de 44 de ani, din Blaj: *La data de 31 august 2018, in jurul orei 17.20, politistii rutieri din Cimpeni, in timp ce actionau…

- Politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes l-au identificat si retinut pe un barbat ce se sustragea executarii unei pedepse privative de libertate. Condamnatul a fost depus in penitenciar. La data de 23 august 2018, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes l-au identificat, pe raza localitatii Daia…