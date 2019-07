Stiri pe aceeasi tema

- La data de 04.07.2019 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala au dispus luarea masurii preventive a reținerii pe o durata de 24 ore a inculpatului M. M. A., pentru savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. In…

- La data de 20.06.2019, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Pitesti impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti au organizat o actiune de prindere in flagrant…

- La data de 30.05.2019, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Caras Severin impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Caras Severin si Brigazii de Combatere a…

- La data de 18.04.2019 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Covasna au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului B. I. L., pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de mare risc.Tot joi, cu…

- Un barbat din judetul Brașov, banuit ca a introdus in tara droguri, prin intermediul unor firme de curierat, a fost retinut. Potrivit anchetatorilor, barbatul achizitiona droguri din strainatate si le trimitea in Romania, prin firme de curierat, pentru ca apoi sa le vanda. In ultimul pachet trimis,…

- La data de 11.04.2019 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala au dispus luarea masurii preventive a retinerii pe o durata de 24 ore a inculpatilor P. G. E. si N. O. D., pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri…

- Procurorii DIICOT efectueaza miercuri o perchezitie pe raza comunei Jidvei, judetul Alba, la domiciliul unei persoane in varsta de 46 de ani suspectata ca ar fi sunat la sediul unei fundatii si la un hotel din Bucuresti si ar fi transmis, prin intermediul unei inregistrari audio, ca va fi executat un…

- La data de 10.04.2019 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate- Serviciul de Investigare a Infracțiunilor de Terorism efectueaza…