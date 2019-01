Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost retinut fiind suspectat ca a violat o minora, victima fiind fiica concubinei sale."Suspectul, profitand de imposibilitatea de a isi exprima vointa, a abuzat de aceasta, la finele lunii decembrie. Dupa comiterea faptei, suspectul a parasit locuinta in care se stabilise impreuna…

- Politia Capitalei a retinut marti un barbat, in varsta de 32 de ani, care ar fi furat laptop-uri si telefoane mobile in valoare de peste 100.000 de lei dintr-o institutie publica din Sectorul 1. Potrivit reprezentantilor DGPMB, este vorba despre un centru cultural, iar politistii din cadrul Sectiei…

- ”La data de 04.01.2019, in jurul orei 15:15, Sectia 11 Politie a fost sesizata de o femeie cu privire la faptul ca, in timp ce traversa un teren viran situat in sectorul 3, un barbat necunoscut i-a smuls un lantisor de la gat si geanta si a incercat sa-i smulga si hainele”, a transmis, duminica,…

- Spargere in toiul noptii intr-un magazin din sectorul Botanica al Capitalei. Acum doua zile, un individ a fost prins in flagrant de oamenii legii, chiar in momentul in care fura dintr-o alimentara.

- Un barbat de 40 de ani, din localitatea Fastaci, judetul Vaslui, a fost retinut, sambata seara, de politistii, dupa ce si-a batut fiica, in varsta de 17 ani si a aruncat apa clocotita spre sotia sa. Femeia a ajuns la spital cu arsuri pe 15 la suta din corp, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un barbat care avea in mana un obiect ce parea intepator a intrat, marti, in sediul unei banci din Sectorul 3 al Capitalei, le-a cerut angajatilor banii din casierie, dar a fugit in momentul in care acestia au activat butonul de panica, anunta Politia Capitalei.

- Tanarul in varsta de 19 ani, care ar fi amenintat un barbat cu un pistol la statia de metrou Piata Victoriei pe 24 octombrie, a fost prins si ulterior retinut. El a fost prins luni tot la metrou, iar in geanta sa au fost gasite un pistol cu aer comprimat si un briceag, informeaza Politia Capitalei.