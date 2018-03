Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au dat amenzi de peste 238.000 de lei in urma unor controale desfasurate in mai multe piete si in complexuri comerciale din Capitala, pentru asigurarea ordinii si sigurantei publice in perioada dinaintea sarbatorilor, precum si pentru a preveni faptele de natura penala sau contraventionala.Potrivit…

- Politisti din cadrul Secției 6 Craiova i-au identificat, ieri, pe autorii unui furt din locuinta, in persoana a doi tineri, M. Stefanita, de 22 de ani, din Breasta si N.F, de 15 ani, din Plenita. Politistii au fost sesizati, in ...

- Un barbat a fost retinut, dupa ce un sofer a semnalat ca a fost sicanat in trafic de un alt autoturism, in sectorul 2 din Bucuresti, ulterior, unul dintre ocupantii vehiculului tragand cu o arma in directia sa, transmite News.ro . UPDATE 1: Unul dintre barbatii suspectati ca au tras cateva focuri de…

- Politistii din Chisinau au identificat cine este femeia ucisa recent in Capitala, al carei corp dezmembrat a fost gasit marti, 13 martie, intr-o geanta aruncata in tomberonul de gunoi al unui bloc de locuit din sectorul Buiucani.

- O femeie, de 50 de ani s-a stins din viața dupa ce a fost lovita de o masina. Tragedia a avut loc, aseara, în jurul orei 20:00, la intersectia strazilor Decebal si Nicolae Titulescu din sectorul Botanica. În urma loviturii, victima a fost transportata la Spitalul…

- O femeie a murit dupa ce a fost lovita pe trecerea de pietoni in Gaești, județul Dambovița. Tanarul de 20 de ani care a provocat accidentul a fugit de la fața locului și a incercat sa se sinucida intr-o padure. Barbatul a fost reținut și, potrivit polițiștilor, nu are permis și este recidivist. Individul…

- Potrivit Politiei Dambovita, tanarul a fost prins la aproximativ o ora de la producerea accidentului, fiind dus la audieri. Vineri dimineata, el a fost retinut pentru 24 de ore, iar in cursul zilei va fi dus in instanta cu propunerea de arestare preventiva. De asemenea, Politia Dambovita precizeaza…

- O femeie a fost accidentata pe o trecere de pietoni din Gaesti, iar soferul a fugit de la locul accidentului, masina fiind gasita in zona localitatii Mogosani. Potrivit primelor informatii, femeia, in varsta de 40 de ani, a fost grav ranita si va fi transportata la Spitalul Floreasca din Capitala.…

- Polițiștii din Gaești sunt in alerta și cauta un șofer care a fugit de la locul accidentului, dupa ce a lovit, chiar pe trecerea de pietoni, o femei . Accidentul a avut loc joi dupa-amiaza, pe trecerea de pietoni din zona fabricii Arctic din Gaești.Imediat oamenii legii au pornit pe urmele șoferului…

- Accidentul s-a produs in zona Tineretului. Soferul vinovat consumase bauturi alcoolice si s-a ciocnit cu o alta masina care circula regulamentar, dupa care a acrosat o femeie intr-o statie de autobuz si a lovit alte patru masini parcate. Victima a fost dusa la spital, unde a ajuns si soferul,…

- Accidentul s-a produs in zona Tineretului. Soferul vinovat consumase bauturi alcoolice si s-a ciocnit cu o alta masina care circula regulamentar, dupa care a acrosat o femeie intr-o statie de autobuz si a lovit alte patru masini parcate. Victima a fost dusa la spital, unde a ajuns si soferul,…

- Politistii din Chisinau l-au retinut pe urme fierbinti pe autorul apelului telefonic care a anuntat Politia luni, 5 martie, ca in parcul de troleibuze nr.1 a fost instalata o bomba. Acesta sa dovedit a fi in varsta de 30 ani, domiciliat in Capitala. Fiind audiat, el si-a recunoscut actiunile, comunicand…

- Politistii din Mehedinti efectueaza luni opt perchezitii, in judetele Mehedinti si Dolj, precum si in municipiului Bucuresti, la suspecti de infractiuni contra patrimoniului, zece persoane urmand a fi conduse la sediul politiei, pentru audieri, a informat Politia Romana.

- Politistii fac perchezitii, marti dimineata, in Bucuresti si in judetele Ilfov si Arges, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalarea banilor in domeniul comertului cu piese auto si accesorii, persoanele vizate fiind suspectate ca au inregistrat fictiv achizitii in valoare de aproximativ 3,3 milioane…

- Duminica, 18 februarie a.c., peste 280 de politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti vor actiona pentru mentinerea ordinii publice si a sigurantei rutiere, cu ocazia desfasurarii pe Stadionul "National Arena" din Capitala a meciului de fotbal dintre echipele FCSB si…

- Prima victima a fost o femeie in varsta de 69 de ani, care a fost luata la ocazie. Sub pretextul ca masina i s-a stricat, soferul i-a cerut ajutorul femeii. In timp ce aceasta tinea de capota, barbatul a reusit sa-i ia din geanta 100 de lei si 40 de euro. Prin aceeasi metoda, o alta femeie…

- Urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de talharie calificata, politistii din cadrul I.P.J. Constanta, cu sprijinul lucratorilor din cadrul Brigazii Operatiuni Speciale Constanta, au identificat un tanar, de 21 de ani, din localitatea Flamanzi, judetul Botosani, banuit de comiterea…

- O femeie de 63 a ajuns la spital cu rani grave la picioare, dupa ce a fost prinsa de usile unui troleibuz. Politistii spun ca geanta victimei a ramas blocata, iar femeia a fost tarata cațiva metri pe asfalt.

- Politistii din cadrul Sectiei 1 Politie din Capitala au identificat si retinut un barbat de 66 de ani, banuit de comiterea furtului de la un magazin de bijuterii din sectorul 1, din data de 29 ianuarie. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES sambata de catre Directia Generala de Politie…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Timisoara au depistat un barbat, de 35 de ani, banuit de comiterea infractiunii de frauda informatica. Pentru documentarea activitatii infractionale a celui in cauza, au fost efectuate doua perchezitii domiciliare in municipiul Suceava.…

- Accidentul s-a produs in localitatea Coldau. O femeie de 61 de ani a treversat strada neregulamentar, nu s-a asigurat si a fost lovita din plin de o masina condusa de un tanar de numai 19 ani. In urma impactului femeia a murit pe loc, astfel ca eforturile medicilor ajunsi la fata locului au…

- Polițiștii din Capitala cauta persoana care a pierdut o sacoșa cu 20 de mii de lei in Piața Centrala din Capitala.Potrivit ultimelor informații, banii au fost gasiți de o vanzatoare din Piața Centrala.

- In cursul zilei de marti, 30 ianuarie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au retinut un barbat de 40 de ani, pentru savarsirea infractiunii de incalcarea masurilor dispuse prin ordin de protectie. Potrivit Politiei Capitalei, la data de 30 ianuarie 2018,…

- Un grup de copii din Timisoara care au urcat cu un autocar vineri dupa-amiaza la Ranca, impreuna cu profesorii lor, au avut surpriza sa constate ca dupa ce au ajuns in statiune soferul lor a ramas pieton. Politistii care sunt perman...

- Scene șocante vineri seara intr-un mall din Capitala. O femeie este acuzata ca și-ar fi agresat fiul și ar fi lovit apoi doi polițiști chemați sa intervina. Mama copilului de 6 ani a fost reținuta.

- A incercat sa salveze un copil din mainile celei care il agresa, dar a fost muscat zdravan de picior. E cazul unui politist care a fost chemat, prin serviciul 112, sa intervina intr-un caz, inregistrat pe raza Sectorului 2, de maltratare a unui minor. Informații noi continua sa curga, legat de incidentul…

- O femeie care si-ar fi agresat copilul intr-un mall din Capitala a fost retinuta dupa ce a lovit politistii ce au intervenit la fata locului. Potrivit News.ro , vineri, in jurul orei 20.00, prin apel la 112, o angajata a unei societati dintr-un complex comercial din Sectorul 2 a sesizat ca o femeie…

- O femeie a fost retinuta, vineri seara, intr-un complex comercial din Capitala, dupa ce a lovit politistii chemati de o angajata a unui magazin care a anunțat ca aceasta si-ar fi agresat copilul. Vineri, in jurul orei 20.00, prin apel la 112, o angajata a unei societati dintr-un complex comercial din…

- O femeie a fost retinuta, vineri seara, intr-un complex comercial din Bucuresti din sectorul 2, dupa ce a lovit si muscat politistii care fusesera chemati de o angajata a magazinului care a reclamat ca aceasta si-ar fi agresat copilul, informeaza Politia Capitalei.

- Intr-o singura zi, politistii de la Rutiera au retinut 13 permise de conducere si au dat amenzi in valoare de 54.000 lei. Peste 50 dintre amenzi au fost date pentru nerespectarea vitezei, iar 31 au fost date pietonilor, pentru traversare neregulamentara. In total, politistii au dat 141 de amenzi. „Un…

- Polițiștii au retinut in flagrant delict un individ, dupa ce a sustras portmoneul din geanta unei tinere in varsta de 18 ani, in timp ce se deplasa cu troleibuzul nr.22.Individul in varsta de 39 ani, domiciliat in Capitala, si-a recunoscut vinovatia.

- Politistii doljeni din cadrul Serviciului Investigatii Criminale, cu sprijinul politistilor din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Plenita, sub directa coordonare a procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj au identificat ieri un barbat de 20 de ani, din ...

- Eleva impușcata intr-o școala din Texas. Adolescenta de 15 ani a fost transportata de urgența la spital, dupa ce un suspect a deschis focul in cantina școlii. Polițiștii au reținut un suspect care ar fi deschis focul intr-o școala din Texas. E vorba despre un adolescent de 16 ani care ar fi de asemenea…

- Politistii din Blaj au identificat-o pe o femeie din oras ca banuita de comiterea furtului unei sume de bani de la o pacienta internata in spital. Intregul prejudiciu a fost recuperat. Potrivit IPJ Alba, la data de 19 ianuarie a.c., Politia Municipiul Blaj a fost sesizata de catre o femeie de 61 de…

- In noaptea de 20/21 ianuarie 2018, Politia Municipiului Sebeș a fost sesizata de o femeie de 69 de ani, din municipiu, cu privire la faptul ca o persoana necunoscuta a intrat in locuinta sa si a determinat-o sa-i dea suma de 6.300 de lei. Imediat au fost demarate activitatile de cercetare, iar in mai…

- Un barbat, banuit de comiterea mai multor infractiuni de talharie a fost identificat de politistii constanteni.Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul comiterii unor infractiuni de talharie, politistii din cadrul Biroului Investigatii Criminale al Politiei municipiului Constanta au identificat…

- Politistii bucuresteni, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, efectueaza miercuri 9 perchezitii domiciliare in Capitala si judetul Ilfov, intr-un dosar privind savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala si spalarea banilor, in domeniul prestarilor de servicii de curatenie.…

- Trei barbati din Bucuresti au fost prinsi de politisti dupa ce au furat dintr-un magazin aproape 500 de pachete de tigari in valoare de aproape 10.000 de lei, scrie NEWS.RO. Citeste si: Kelemen Hunor continua ATACUL dupa declaratiile lui Tudose: 'Luptam pentru apararea identitatii, speram…

- In perioada 5-7 ianuarie, polițiștii au organizat acțiuni preventive in vederea asigurarii unui climat de ordine și siguranța publica și pentru prevenirea evenimentelor rutiere. Astfel, polițiștii de ordine publica au aplicat peste 50 de sancțiuni contravenționale, persoanelor care au incalcat unele…

- Un incendiu izbucnit vineri seara in Capitala a scos la iveala informatii socante. Un barbat a fost gasit decedat de catre pompieri, dupa ce acestia din urma au lichidat incendiul. Din primele informatii, cercetarile au scos la iveala faptul ca inainte de incendiu a avut un conflict cu concubina sa.…