Bărbat din Buzău, arestat pentru uciderea soției. A încercat să-i însceneze apoi sinuciderea Un individ din Buzau și-a ucis soția și apoi a incercat sa scape de polițiști, punandu-i o funie de gat ca și cum s-ar fi sinucis. Barbatul de 56 de ani, din localitatea Luciu, a fost arestat preventiv vineri, pentru 30 de zile, dupa ce joi și-a ucis soția. Potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres, femeia de 56 de ani era angajata la o unitate de invatamant din localitate. "Barbatul, care cazuse in patima bauturii, și-a batut joi seara sotia, care abia venise de la serviciu si pentru a masca fapta sa, i-a pus in jurul gatului o funie ca sa creeze impresia ca aceasta s-ar fi sinucis", au… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

