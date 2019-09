Stiri pe aceeasi tema

- Doua ambulanțe au intervenit pe strada Occidentului din centrul Bucureștiului, dupa ce o persoana ar fi suferit un stop cardio-respirator in timp ce se afla intr-un troleibuz. Din cauza incidentului, circulația liniilor de troleibuz 65 și 97 a fost blocata aproape doua ore. Medicii Serviciului de Ambulanța…

- Scene desprinse parca din filmele de actiune, in Capitala. Un sofer violent a fost, intr-un final, imobilizat de politisti dupa ce a facut prapad intr-o benzinarie. A alimentat, a refuzat sa plateasca, a amenințat casiera si a vrut sa loveasca oameni cu masina.

- Doi copii in varsta de 10 și 13 ani au fost amenintati in Parcul Tineretului din Capitala de un barbat in varsta de 64 de ani. Acesta avea doua cutite asupra lui. Politistii au intervenit si l-au imobilizat pe agresor, nefiind nimeni ranit.

- Sfarsit socant pentru un barbat care a fugit dintr-un spital din Bucuresti, fara, insa, ca cineva sa-si dea seama. Totul s-a intamplat sambata, pe 10 august, atunci cand barbatul a plecat pur si simplu din spital. Uimitor este faptul ca acesta era imbracat cu haine spitalicesti, insa nimeni nu l-a luat…

- Un barbat care ar fi postat pe internet un videoclip care instiga la ura si discriminare impotriva femeilor, videoclip cu peste 17 milioane de vizualizari, este urmarit penal de procurorii de la Parchetul Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti. El a fost dus la parchet in urma unei perchezitii facute,…

- Un barbat din Bucuresti, suparat ca a pierdut la jocurile de noroc, a lovit mai multe persoane, una fiind transportata la spital. Agresorul a fost prins de politistii locali, care au folosit spray lacrimogen.

- Un barbat din Capitala a fost retinut, pentru 24 de ore, de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, sub acuzatia de trafic de droguri. Potrivit DIICOT, incepand cu luna aprilie 2018, inculpatul M.M.A a comercializat droguri de mare risc, in special…

- Un barbat de 60 de ani din Targoviște a fost operat cu succes la Oradea, pentru o tumora in zona gurii și a gatului care nu a putut fi indepartata la intervenția anterioara. Operația unica a fost realizata de o echipa de medici la Spitalul Pelican. In 2017, barbatul a acuzat dureri in gat și s-a tratat…