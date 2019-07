Bărbat din București, lovit de tren. A murit pe loc Un barbat care traversa neregulamentar, sambata, linia de cale ferata a murit pe loc dupa ce a fost lovit de trenul care se deplasa pe ruta București-Constanța, informeaza reprezentanții ISU București-Ilfov. Purtatorul de cuvand ISU București-Ilfov, maior Daniel Vasile, a precizat, sambata, pentru Mediafax, ca un barbat care traversa neregulamentar pe șina de cale ferata. „Pe magistrala 800, din ceea ce ne-au comunicat colegii care au facut cercetarea la fața locului - un barbat a traversat neregulamentar. Barbatul a fost lovit de trenul 1937/2, care se deplasa pe ruta București-Constanța.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

