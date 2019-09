Stiri pe aceeasi tema

- Politia Capitalei solicita ajutorul cetatenilor pentru a identifica un barbat suspectat de comiterea infractiunii de lovire sau alte violente. Fapta a fost comisa intr-o cafenea din Sectorul 6.

- Politia Capitalei cere sprijinul populatiei in identificarea barbatului din imagini, suspect de lovirea unei femei de 33 de ani, infractiune savarsita in data de 27 iulie, intr-un centru comercial din Sectorul 6.

- Poliția Capitalei solicita ajutor in gasirea unei minore care a parasit domiciliul, marți, 29 iulie și nu s-a mai intors pana in prezent. Fata locuiește in Sectorul 3 al capitalei impreuna cu parinții.

- Politia Capitalei solicita sprijin in vederea depistarii unei minore care marti a plecat de la domiciliul sau din sectorul 3 si nu a mai revenit pana in prezent, potrivit Agerpres. "Minora disparuta se numeste Irina Elena Cristiana Voicu, este in varsta de 16 ani si are inaltimea de 1,65 m, greutatea…

- Politia Capitalei cere sprijinul populatiei pentru gasirea unui baiat din Bucuresti, in varsta de 13 ani, care a plecat de acasa catre scoala in data de 17 iulie si nu a mai revenit pana in prezent, familia vazandu-se nevoita sa alerteze autoritatile. Cei care il vad sunt rugati sa sune la 112.

- Potrivit Politiei Capitalei, copilul se numeste Bobi-Matei Baranka, are 13 ani si inaltimea de 1,30 metri, o greutate de 40 de kilograme. Adolescentul are fata ovala, ochi caprui, par saten inchis, tuns scurt, ten masliniu. De asemenea, el are o cicatrice de forma liniara de aproximativ 2-3 centimetri,…

- ”In urma cu scurt timp a fost identificat un barbat, principal suspect in infractiunea de omor comisa in parcarea unui complex comercial din Bucuresti, Sector 2”, a anuntat, luni, Politia Capitalei.