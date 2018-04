Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii clujeni au depistat, duminica, un barbat de 50 de ani, din comuna Arbore, județul Suceava, acuzat de comiterea comiterea a doua furturi din buzunare. ”La data de 01 aprilie a.c., polițiștii Secției 2 Poliție Cluj-Napoca, au prezentat judecatorului pentru drepturi…

- Urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni furt, politistii din cadrul Sectiei 6 Rurala Cernavoda au identificat doi minori, ambii in varsta de 16 ani, din localitatea Saligny, judetul Constanta, banuiti de comiterea faptei. Astfel, in perioada 15 28 martie a.c., minorii in cauza ar fi…

- In ultimele 24 de ore, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor municipale si orasenesti de politie rutiera au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea de catre conducatorii auto cu privire la riscurile la care se expun…

- Polițiștii clujeni aui depistat, azi-noapte, un conducator auto care se afla beat la volan.”La data de 28 martie a.c., în jurul orei 00,10, polițiști din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca - Biroul Rutier, în colaborare cu polițiști din cadrul Secției 4 Politie,…

- Marți, 27 martie, pe DN 17D, in localitatea Beclean, polițiștii l-au identificat in trafic, pe un tanar, de 29 ani, din Gura Humorului, care conducea un autoturism, avand exercitarea dreptului de a conduce autovehicule suspendat. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.…

- In ultimele 48 de ore, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor municipale si orasenesti de politie rutiera au continuat actiunile pentru pentru fluidizarea traficului si inlaturarea efectelor precipitatiilor, in contextul avertizarilor meteorologice, precum si pentru constientizarea…

- Politistii Formatiunii Rutiere Topoloveni l-au depistat pe P. Adrian, de 43 de ani, din comuna Priboieni, care conducea un autoturism pe raza orasului Topoloveni, aflandu-se sub influenta alcoolului. Barbatului i-au fost recoltate doua probe biologice de sange pentru stabilirea alcoolemiei.…

- In ultimele 24 de ore, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor municipale si orasenesti de politie rutiera au continuat actiunile pentru pentru fluidizarea traficului si inlaturarea efectelor precipitatiilor, in contextul avertizarilor meteorologice in vigoare, precum…

- In ultimele 24 de ore, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor municipale si orasenesti de politie rutiera au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea de catre conducatorii auto cu privire la riscurile la care se expun…

- Barbați din Alba, prinși bauți la volan pe drumurile din județ. Sunt cercetați de polițiștii pentru conducere sub influența alcoolului. La data de 16 martie a.c., in jurul orei 2300, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Galda de Jos, in timp ce actionau pe raza localitatii Ighiel, comuna Ighiu, l-au…

- In ultimele 24 de ore, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor municipale si orasenesti de politie rutiera au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea de catre conducatorii auto cu privire la riscurile la care se expun…

- La data de 14 martie a.c., ora 07.55, un barbat, de 45 de ani, din comuna Dumitrești, in timp ce conducea o autoutilitara pe DN 2 N, intr-o curba a pierdut controlul asupra direcției de mers, a patruns pe sensul opus și a acroșat o minora, de 13 ani, care se deplasa pe marginea parții carosabile. In…

- In ultimele 48 de ore, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor municipale si orasenesti de politie rutiera au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea de catre conducatorii auto cu privire la riscurile la care se expun…

- Politistii au retinut pentru 24 de ore un conducator auto aflat sub influenta alcoolului. La data de 6 martie, in jurul orei 08:10, un barbat, de 45 ani, din comuna Mociu, a fost depistat de politistii Sectiei 2 Politie Rurala Apahida in timp ce conducea un autovehicul pe DN16, pe raza localitatii Mociu,…

- La data de 4 martie 2018, in jurul orei 17.15, politistii rutieri din Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 56 de ani, din municipiu, in timp ce conducea un autoturism pe strada A.I. Cuza din Alba Iulia, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- Un șofer a fost reținut de polițiștii clujeni dupa ce a fost prins de doua ori în aceeași zi conducând un autoturism, deși avea permisul suspendat.Mai exact, la data de 4 martie a.c., în jurul orei 20:00, politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Floresti au…

- In ultimele 24 de ore, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor municipale si orasenesti de politie rutiera au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea de catre conducatorii auto cu privire la riscurile la care se expun…

- Mai multi soferi s au ales cu dosare penale dupa ce au fost depistati de politistii constanteni cu nereguli in trafic.Astfel, la data de 4 martie a.c., politistii din cadrul Sectiei 5 Rurala Cogealac au depistat un barbat, in varsta de 29 de ani, din localitatea Cogealac, judetul Constanta, care a condus…

- In ultimele 24 de ore, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor municipale si orasenesti de politie rutiera au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea de catre conducatorii auto cu privire la riscurile la care se expun…

- La data de 1 martie a.c., in jurul orei 14.30, politistii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei, in timp ce actionau pe raza localitatii Panade, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 22 de ani, din comuna Sancel. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca tanarul nu…

- In ultimele 24 de ore, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor municipale si orasenesti de politie rutiera au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea de catre conducatorii auto cu privire la riscurile la care se expun…

- In ultimele 48 de ore, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor municipale si orasenesti de politie rutiera au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea conducatorilor auto cu privire la riscurile la care se expun si ii…

- Politistii din cadrul Politiei Municipiului Pitesti l-au depistat pe C.R., de 22 de ani, din comuna Bradu, care, in timp ce conducea un autoturism pe Bd. Republicii din municipiul Pitesti, a fost inregistrat de aparatul radar cu viteza de 108 km/h. Tanarul a fost sanctionat contraventional cu amenda…

- Sambata, 17 februarie, in jurul orei 23:00, politistii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla au depistat un tanar, de 23 de ani, din Fizeșu Gherlii, in timp ce conducea un autovehicul pe DC 23, din localitatea Nasal, comuna Țaga, fiind sub influența alcoolului. In urma testarii cu aparatul etilotest,…

- Polițiștii clujeni au depistat, joi, un confucator auto, în vârsta de 73 de ani, care se afla beat la volan.Mai exact, la data de 15 februarie a.c., în jurul orei 19:30, polițiștii din cadrul Politiei municipiului Dej au depistat un barbat de 73 ani, din Cuzdrioara,…

- In ultimele 24 de ore, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor municipale si orasenesti de politie rutiera au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea conducatorilor auto cu privire la riscurile la care se expun si ii…

- Circulatia rutiera a fost reluata, miercuri la amiaza, atat pe autostrada A1, cat si pe DN 6 si DN 17, pe care s-au produs trei accidente rutiere, a anuntat Centrul Infotrafic al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, pe sensul catre Capitala al autostrazii A1 Bucuresti - Pitesti circulatia…

- In ultimele 24 de ore, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor municipale si orasenesti de politie rutiera au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea conducatorilor auto cu privire la riscurile la care se expun si ii…

- Ieri 8 februarie 2018, in jurul orei 17.10, politistii Secției 7 Politie Rurala Sebeș l-au depistat pe un tanar de 16 de ani, din localitatea Garbova, in timp ce conducea un autoturism pe Drumul Comunal 50 in localitatea Carpiniș, neavand permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule .…

- La data de 8 februarie 2018, in jurul orei 17.10, politistii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș l-au depistat pe un tanar de 16 de ani, din localitatea Garbova, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism pe Drumul Comunal 50 in localitatea Carpiniș, neavand permis de conducere pentru nici o categorie…

- Polițiștii clujeni au depistat, joi seara, un conducator auto, de 70 de ani, care se afla la volan sub influența bauturilor alcoolice.”La data de 01.02.2018, în jurul orei ora 18:55, politisti din cadrul Politiei municipiului Dej, Secția 5 Poliție Rurala, au depistat un barbat…

- Unui șofer RATB i s-a facut rau la volan și a provocat un accident de circulație. S-a oprit cu mașina intr-un stalp de iluminat, dupa ce a pus la pamant un pom și un semn de circulație. In autobuz erau doar doi calatori.

- Politistii din Bacau au confiscat 100.000 de tigarete de contrabanda, de la un barbat, de 33 de ani, depistat in trafic. Acesta a fost retinut.La data de 26 ianuarie a.c., politistii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bacau au oprit pentru control, pe D.N. 2, in localitatea…

- Politistii Serviciului Ordine Publica si cei ai Sectiei 2 Politie Rurala Gugesti, insotiti de specialisti ai S.C. Electrica S.A Focsani, au derulat actiuni pentru prevenirea si combaterea sustragerii de energie electrica in comuna Slobozia Bradului, judetul Vrancea. In urma legitimarii a 35…

- PERCHEZIȚII LA PERSOANE BANUITE DE FURT DE ENERGIE ELECTRICA 22 de infracțiuni de furt de energie electrica și executarea sau folosirea de instalatii clandestine in scopul racordarii directe la retea sau pentru ocolirea echipamentelor de masurare, au fost constatate de polițiști, in urma…

- Opt irakieni au fost depistați pe DN5, intre Giurgiu și București in timp ce intentionau sa patrunda in diferite autocamioane, fara stirea soferilor, pentru a ajunge astfel in Germania. Potrivit Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu, trei din cei opt barbati au fost gasiti in timp…

- In ultimele 24 de ore, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor municipale si orasenesti de politie rutiera au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea conducatorilor auto cu privire la riscurile la care se expun si ii…

- In ultimele 24 de ore, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor municipale si orasenesti de politie rutiera au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea conducatorilor auto cu privire la riscurile la care se expun si ii…

- In ultimele 24 de ore, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor municipale si orasenesti de politie rutiera au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea conducatorilor auto cu privire la riscurile la care se expun si ii…

- Prima razie a politistilor buzoieni din acest an s-a soldat cu peste 300 de sanctiuni contraventionale, a caror valoare a depasit 102.000 RON. 24 de soferi au ramas fara permise. Politistii buzoieni au efectuat saptamana trecuta o razie in localitatea Posta Calnau, pe DN2 E85, ei amendand…

- In ultimele 24 de ore, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor municipale si orasenesti de politie rutiera au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea conducatorilor auto cu privire la riscurile la care se expun si ii…

- Dosare penale pentru infracțiuni la regimul rutierLa data de 14 ianuarie a.c., ora 4.20, polițiștii focșaneni au depistat un barbat, de 20 ani, din orașul Odobești, in timp ce conducea un autoturism deși avea acest drept suspendat. De asemenea, in urma testarii cu aparatul etilotest, a rezultat…

- In perioada 10 – 12 ianuarie , polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Argeș impreuna cu cei ai Secției de Poliție Rurala Bascov și cei ai Polițiilor Orașelor Ștefanești și Topoloveni au acționat pe DN 7, pe tronsonul care tranziteaza județul Argeș, pentru prevenirea accidentelor de circulație.…

- Vineri si sambata, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor municipale si orasenesti de politie rutiera au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea conducatorilor auto cu privire la riscurile la care se expun si ii…

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna, sambata dimineata, pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta, tronsonul Medgidia – Murfatlar – Constanta, si pe autostrada A4 Ovidiu – Agigea, unde ninge si s-a depus un strat subtire de zapada, anunta centrul Infotrafic al Politiei Romane. Conform…

- In ziua de 7 ianuarie a.c., politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor municipale si orasenesti de politie rutiera au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea conducatorilor auto cu privire la riscurile la care se expun…

- In ziua de 4 ianuarie a.c., politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor municipale si orasenesti de politie rutiera au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea conducatorilor auto cu privire la riscurile la care se expun…

- Un barbat de 28 de ani, din comuna Ileanda, a fost prins in trafic de polițiștii Postului de Poliție Ileanda, miercuri, 3 ianuarie a.c., la ora 13.30, in timp ce conducea autoturismul pe Drumul Județean 110 C, prin localitatea Ileanda, fara a poseda permis de conducere. Polițiștii au intocmit dosar…

- Un piteștean s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins, ieri, de polițiștii Secției 3 Poliție Pitești la volanul unui autoturism, deși nu avea permis de conducere. Oamenii legii l-au depistat pe S.M., de 30 de ani, din Pitești, conducand fara drept pe Bulevardul Libertații din Trivale. In cauza a…