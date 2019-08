Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 40 de ani este cercetat pentru lovire si alte violente dupa ce a avut o discutie contradictorie cu concubinul fostei sale partenere de viata, care a culminat cu injunhierea celui din urma cu o foarfeca.

- Politistii au fost sesizati prin apel 112 de un barbat de 40 de ani din Braila, cu privire la faptul ca l-a injunghiat pe concubinul fostei sotii, in varsta de 43 de ani. Cei doi barbati se aflau in frizeria care apartine femeii, iar intre ei a izbucnit un conflict si, dupa cum au stabilit…

- Un baiețel in varsta de 11 ani l-a atacat pe agresorul mamei sale cu o foarfeca. Copilul din Pinellas, Florida l-a injunghiat pe atacatorul mamei sale cu o foarfeca, pentru a-l determina pe agresor sa nu o mai loveasca. Femeia se afla la pamant și barbatul o lovea peste fața. Potrivit informațiilor…

- Un barbat, care s-a dus la frizerie, a fost acoperit de sange pe totul corpul dupa ce un individ l-a injunghiat in timp ce se tundea. Atacatorul a intrat in frizeria din New York, a inchis ușa dupa el...

- Un barbat de 42 de ani s-a injunghiat, in cartierul Sud al municipiului Focșani. Incidentul a avut loc in noaptea de duminica spre luni, in jurul orei 00.30. Un echipaj al Poliției Locale, aflat in patrulare pe strada Aleea Echitații, in zona blocului I 14, a observat o persoana intinsa pe spațiul verde,…

- Un angajat al Penitenciarului Deva, din județul Hunedoara, a ajuns la spital, miercuri seara, dupa ce a fost lovit de un detinut, in zona inimii, cu o foarfeca. Incidentul ar fi avut loc in jurul orei 18.00, in momentul in care persoana privata de libertate ar fi fost mutata intr-o alta camera. Surse…

- Un gardian din Penitenciarul Deva a fost injunghiat, miercuri seara de catre un deținut. Barbatul inchis in penitenciar a folosit o foarfeca cu care i-a provocat rani agentului din penitenciar. Din primele informații, agentul a fost atacat cu o foarfeca de catre un deținut și a fost transportat la spital,…

- Ce faci atunci cand cineva te contrazice? Scoți cuțitul și-l injunghii. Asta pare sa fie logica unui barbat din Braila care, enervat la culme de faptul ca doi consateni n-au fost de acord cu el, s-a razbunat cu lasare de sange.