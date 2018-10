Stiri pe aceeasi tema

- La data de 9 octombrie 2018, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj, in timp ce actionau pe strada Simion Barnutiu din municipiului Blaj, au oprit, pentru control, un autoturism ce era condus de un barbat de 41 de ani, din municipiul Blaj. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- Ieri, 24 septembrie 2018, in jurul orei 21.00, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos, in timp ce actionau pe raza localitatii Salistea, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 43 de ani, din comuna Salistea. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca…

- Un barbat de 33 ani, din Unirea, a fost surprins in trafic, fara permis, la volanul unui autoturism. La data de 19 septembrie 2018, in jurul orei 19.50, politistii Sectiei 4 Politie Rurala Ocna Mures, in timp ce actionau pe strada Traian din comuna Unirea, l-au depistat pe un barbat de 33 de ani, din…

- Duminica, 26 august 2018, in jurul orei 21.50, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj, in timp ce actionau pe strada Simion Barnuțiu din Blaj, au depistat un barbat de 36 de ani, din comuna Sona, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- Un barbat din comuna Vidra a fost arestat preventiv pentru tentativa de viol asupra unei femei din localitate. Potrivit IPJ Alba, in 24 august, dupa-amiaza, politistii Sectiei 9 Politie Rurala Cimpeni au fost sesizati de catre o femeie din comuna Vidra, cu privire la faptul ca a fost victima unei tentative…

- Ieri, 26 august 2018, in jurul orei 21.50, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj, in timp ce actionau pe strada Simion Barnuțiu din Blaj, l-au depistat pe un barbat de 36 de ani, din comuna Sona, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- Sambata, 11 august 2018, in jurul orei 18.30, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Blaj, in timp ce desfașurau activitați de patrulare pe raza comunei Bucerdea Granoasa, l-au depistat pe un barbat de 43 de ani, din comuna Bucerdea Granoasa, in timp ce conducea un autoturism, fara a detine permis de conducere…

- Ieri, 18 iulie 2018, in jurul orei 20.20, politistii Sectiei 3 Politie Rurala Aiud, in timp ce actionau pe DJ 107 D, pe raza localitatii Vama Seaca, l-au depistat pe un barbat de 51 de ani, din comuna Farau, judetul Alba, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In…