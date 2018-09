Barbat descoperit spanzurat de sotie in sufrageria apartamentului in care locuiau, la Timisoara Barbatul a fost descoperit spanzurat in sufrageria apartamentului in care locuia, pe strada Martir Petru Domașneanu. Soția sa este cea care a dat alarma și a sunat la 112. Medicii de la ambulanța sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru barbatul in varsta de 54 de ani și au fost nevoiți sa constate decesul. Polițiștii timișoreni s-au deplasat la fața locului și au inceput cercetarile, conform procedurii, pentru infracțiunea de ucidere din culpa. Oamenii legii vor sa afle acum ce l-a impins pe barbat sa iși puna capat zilelor in condițiile in care pana la… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

