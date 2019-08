Bărbat decedat în faţa unei case de pariuri din Turda. Ce s-a întâmplat Evenimentul s-a produs în jurul orei 4 în urma unui conflict spontan între doua persoane pe fondul consumului de alcool. Unul dintre babați a fost lovit cu pumnul, a cazut pe carosabil și a decedat. “Este vorba despre un conflict spontan, pe fondul consumului de alcool, între doua persoane. Una dintre persoane a decedat. Se efectueaza cercetari pentru a clarifica toate aspectele care au condus la acest nefericit deznodamânt&", transmite IPJ Cluj. Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 27 de ani din Mija, comuna I.L. Caragiale este banuit ca a agresat un barbat in varsta Post-ul Barbat din Moreni decedat in urma unui conflict spontan apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ziarul Unirea FOTO| ACCIDENT feroviar MORTAL: Doua persoane au DECEDAT, dupa ce trenul le-a izbit in plin mașina Un ACCIDENT feroviar MORTAL a avut loc joi, in județul Cluj. Doua persoane au DECEDAT, dupa ce trenul le-a izbit in plin mașina. Centrul ... FOTO| ACCIDENT feroviar MORTAL: Doua persoane…

- Ordin provizoriu de protectie pentru un barbat din Salciua, care și-a agresat fiica, pe fondul consumului de alcool Polițiștii din Salciua il cerceteaza pe ... The post Ordin provizoriu de protectie pentru un barbat din Salciua, care și-a agresat fiica, pe fondul consumului de alcool appeared first…

- Un nou incident in care a fost folosita o arma s-a produs sambata noapte in județul Ilfov unde, pe fondul unui conflict mai vechi și al consumului de alcool, un barbat a tras asupra unui grup de persoane cu un pistol airsoft, dupa o discuție aprinsa in fața casei agresorului. Trei persoane la spital.Pe…

- Astazi, 3 iunie 2019, in jurul orei 00.20, polițiștii rutieri din Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 36 de ani, din municipiul Turda, județul Cluj, in timp ce conducea un autoturism, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilometru, a rezultat…

- Un barbat de 32 de ani a fost ucis in localitatea Mastacani din județul Galați, in urma unui conflict spontan produs pe fondul consumului de alcool. Este cea de-a doua crima pe care o ancheteaza criminaliștii galațeni in decurs de 24 de ore, dupa cea inregistrata joi noapte pe o strada din oraș,…

- Ordin de protectie provizoriu emis pe numele unui barbat din Alba Iulia care și-a agresat concubina, pe fondul geloziei și al consumului de alcool Un alt caz de violența in familie a fost inregistrat in noaptea de 23/24 mai 2019 , tot in Alba Iulia. O femeie de 43 de ani, din municipiu, a sunat […]…

- Barbat de 34 de ani din Ciugud, REȚINUT de polițiști. A agresat un barbat cu care ar fi avut un conflict spontan Polițiștii din Alba Iulia l-au reținut pe un barbat din comuna Ciugud, care este cercetat pentru lovire. Acesta, impreuna cu un barbat din Alba Iulia l-ar fi agresat pe un alt barbat, care,…