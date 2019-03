Bărbat, decapitat cu drujba. Răspunsul halucinant pe care l-a primit, după ce a sunat la 112 In jurul orei 4 dimineața, victima s-a trezit din somn auzind drujba care ii taia ușa și a sunat la 112. Operatorul i-a spus sa se culce la loc, ca probabil un vecin taie lemne. La 7 minute, la 112 a fost inregistrat un al doilea apel, care anunța pericolul. Insa polițiștii au ajuns prea tarziu. Dispecerul este cercetat disciplinar in acest moment. „La data de 31 ianuarie a.c., polițiștii au fost sesizați prin SNUAU 112, cu privire la faptul ca o persoana a distrus cu o drujba ușa de acces a unui imobil de pe raza comunei Sanandrei. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

