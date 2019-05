Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale au continuat cercetarile intr-un dosar penal intocmit pentru savarșirea infracțiunii de talharie calificata. Din cercetari, polițiștii au stabilit ca, in seara zilei de 9 ianuarie a.c., un barbat de 32 de ani din Pitești ar fi deposedat pe un…

- In ziua de 07.04.2019, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a fost solicitat pentru a interveni la 5 incendii de vegetație uscata și maraciniș izbucnite in localitațile Pitești, Campulung, Calinești și Ratești. Toate evenimentele menționate au fost generate…

- Acum! Barbat gasit spanzurat intr-un apartament din Pitești. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Argeș, un barbat de 43 de ani a fost gasit spanzurat intr-un apartament din cartierul piteștean Tudor Vladimirescu. Vom reveni!

- Trenurile care tranziteaza halta Pajura vor fi oprite temporar in statiile de pe traseu, din cauza ca o persoana s-a aruncat in fata trenului IR 1587 Bucuresti Nord - Constanta, informeaza CFR SA. "In...

- In jurul orei 20.20, o persoana s-a aruncat in fața trenului IR 1587, informeaza CFR. Accidentul s a inregistrat intre statiile Bucuresti Nord și Bucuresti Baneasa, in zona haltei Pajura.Joi seara, o persoana, un barbat din informațiile cunoscute pana in prezent, s-a sinucis in zona haltei…

- Barbat electrocutat in Argeș! A ramas agațat de stalp. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Argeș, incidentul a avut loc in urma cu puțin timp pe DN 65B, drumul dintre autostrada și DN 65 Pitești – Slatina. Persoana a fost predata echipajului SMURD TIM, este inconștienta. Se fac…

- Acum! Barbat gasit decedat pe o banca din Pitești. In urma cu puțin timp, un om al strazii, in varsta de 50 de ani, a fost gasit decedat pe o banca din cartierul piteștean Craiovei. Este posibil ca barbatul sa fi murit de frig. In urma necropsiei se va stabili cu exactitate cauza decesului.

- Update! Barbatul gasit spanzurat in padurea Trivale din Pitești avea 44 de ani și era din Pitești. Acesta a fost dat disparut de familie din luna decembrie a anului trecut. Se pare ca piteșteanul era mort de mai multe luni. A fost gasit intamplator de o persoana care se plimba prin padure. Acum! Barbat…