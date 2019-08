Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 8 august 2019, in jurul orei 20.00, polițiștii rutieri din Sebeș, l-au depistat pe un barbat de 39 de ani, din municipiul Sebeș, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Calarași din municipiu, cu viteza peste limita legala. Cu ocazia verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca barbatul…

- Politistii au pus in aplicare un mandat de executare a unei pedepse privative de libertate pe numele unui barbat de 49 de ani, prins fara permis de conducere la volanul unei masini. Acesta a fost condamnat la un an de inchisoare.

- Duminica, in jurul orei 02.00, politisti din cadrul Biroului de Politie Vama Veche ndash; 2 Mai au prins in flagrant un barbat, in varsta de 58 de ani, din localitatea Eforie Sud, care ar fi sustras o borseta apartinand unui tanar, de 21 de ani, de pe o plaja din Vama Veche.Prejudiciul a fost recuperat…

- Polițiștii au descoperit trei kilograme de stupefiante in mașina condusa de un traficant de droguri din Bistrița pe care l-au prins in trafic. Agenții au constatat ca barbatul aflat la volan avea și permisul de conducere suspendat. Un șofer de 31 de ani din Bistrița se afla in mașina cu inca o persoana…

- Un șofer ghinionist a cazut pe mana polițiștilor de doua ori in aceași zi, la interval de doar doua ore. Dupa ce oamenii legii l-au deposedat de permisul de conducere, fiind prins in timp ce conducea beat, conducatorul auto a prins curaj și a urcat la volan pentru a doua oara. De aceasta data s-a alesc…

- Barbat de 80 de ani, din Bucerdea Granoasa, cercetat de polițiști dupa ce a fost prins conducand un tractor, fara permis. La data de 25 iunie 2019, in jurul orei 11.15, polițiștii rutieri din Blaj, in timp ce acționau pe raza localitații Bucerdea Granoasa, au oprit, pentru control, un tractor condus…

- Ieri, 10 iunie 2019, in jurul orei 22,20, in timp ce acționau pe strada Principala din localitatea Tiur, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 30 de ani, din Blaj. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca barbatul avea…

- Politistii de la Serviciului de Investigatii Criminale Cluj, cu sprijinul luptatorilor din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale Cluj, au depistat si retinut miercuri, 5 iunie, in jurul orei 9,30, un barbat urmarit național. Cel in cauza, un barbat in varsta de 44 de ani, din Turda, a fost depistat…