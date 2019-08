Bărbat de 63 de ani din Aiud surprins de polițiștii din Blaj în timp ce conducea un autoturism neînmatriculat Ieri, 4 august 2019, in jurul orei 16.15, polițiștii din Blaj, in timp ce acționau pe raza municipiului, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 63 de ani, din Aiud. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca autorizația provizorie de circulație a autoturismului condus de barbat era expirata din luna octombrie 2018. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate sub aspectul savarșirii infracțiunii de conducere, pe drumurile publice, a unui autovehicul neinmatriculat. FOTO: ARHIVA Acest articol a fost citit de 2 ori Citeste articolul mai departe pe aiudinfo.ro…

Sursa articol si foto: aiudinfo.ro

