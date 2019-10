Bărbat de 61 de ani din Cugir cercetat de polițiști, după ce a fost surprins conducând băut pe raza localității Hăpria Vineri, 4 octombrie 2019, in jurul orei 20.30, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos, in timp ce acționau pe raza localitații Hapria, l-au depistat pe un barbat de 61 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 1,29 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sange, in vederea stabilirii alcoolemiei. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate sub aspectul savarșirii infracțiunii… Citeste articolul mai departe pe cugirinfo.ro…

Sursa articol si foto: cugirinfo.ro

