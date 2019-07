Stiri pe aceeasi tema

- albaiuliainfo.ro | albaiulieni | stiri, informatii si evenimente Alba Iulia | Alba Barbat de 30 de ani din Ighiu cercetat de polițiști, dupa ce a fost surprins cnducand baut și fara a avea permis pe DJ 107H Ieri, 28 iulie 2019, in jurul orei 03.20, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos l-au…

- albaiuliainfo.ro | albaiulieni | stiri, informatii si evenimente Alba Iulia | Alba Barbat de 51 de ani din Alba Iulia cercetat de polițiști, dupa ce a fost surprins conducand baut o motocicleta pe raza comunei Vințu de Jos Ieri, 28 iulie 2019, in jurul orei 01.30, polițiștii rutieri din Alba Iulia,…

- albaiuliainfo.ro | albaiulieni | stiri, informatii si evenimente Alba Iulia | Alba Minor de 17 ani din Alba Iulia cercetat de polițiști, dupa ce a fost surprins pe strada Carpenului conducand fara permis un autoturism neinmatriculat Sambata, 27 iulie 2019, in jurul orei 10.50, polițiștii din Alba Iulia…

- albaiuliainfo.ro | albaiulieni | stiri, informatii si evenimente Alba Iulia | Alba Tanar de 22 de ani cercetat de polițiștii din Alba Iulia, dupa ce a fost surprins conducand baut pe Bulevardul Incoronarii Ieri, 14 iulie 2019, in jurul orei 03.31, polițiștii Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naționale…

- albaiuliainfo.ro | albaiulieni | stiri, informatii si evenimente Alba Iulia | Alba Barbat de 27 de ani din Alba Iulia cercetat de polițiști, dupa ce a fost surprins conducand baut pe strada Alexandru Ioan Cuza Ieri, 8 iulie 2019, in jurul orei 23.15, polițiștii din Alba Iulia l-au depistat pe un tanar…

- Astazi, 3 iunie 2019, in jurul orei 00,45, polițiștii din Teiuș l-au depistat pe un tanar de 22 de ani, din Teiuș, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Avram Iancu din oraș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea…

- Astazi, 13 mai 2019, in jurul orei 03.30, polițiștii din Teiuș, in timp ce acționau pe strada Bisericii din oraș, l-au depistat pe un tanar de 26 de ani, din comuna Sacel, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- Ieri, 12 mai 2019, in jurul orei 01,20, polițiștii rutieri din Alba Iulia, in timp ce acționau pe strada Dr. Aurel Lazar din municipiu, l-au depistat pe un barbat de 55 de ani, din comuna Saliștea, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…