”In urma postarii pe o rețea de socializare a unei fotografii cu un barbat, care ar fi amenințat o femeie ce se plimba cu caruciorul in care se afla fetița sa, polițiștii din Sighetu Marmației s-au sesizat din oficiu și au desfașurat verificari pentru identificarea victimei, a barbatului și stabilirea cu exactitate a ce s-a intamplat. In acest moment, barbatul, in varsta de 51 de ani, din Sighetu Marmației, se afla la sediul poliției pentru audieri”, anunța polițiștii din Maramureș, conform Mediafax.

Femeia a postat un avertisment pe Facebook despre incident. Purtatorul de cuvant al…