Bărbat de 50 de ani, resuscitat pe plajă, în Mamaia Este vorba despre o operatiune dramatica de salvare. Un barbat de 50 de ani, care a intrat sa faca o baie in mare, a fost scos din valuri aproape fara viata, potrivit Romania TV. Martorii au sunat la 112. La fata locului, au fost trimise o ambulanta si elicopterul SMURD. Dupa cateva zeci de minute de resuscitare, barbatului i-a revenit pulsul. Se afla in elicopter si va fi transportat spre spital, und eva primi ingrijiri medicale. Nu se stie daca era turist sau localnic. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

